Najnowszy film Agnieszki Holland "Zielona granica" nie przestaje podbijać serc kinowej widowni, Po tygodniu od polskiej premiery kinowej film może się poszczycić rezultatem 260 282 widzów. Podczas pierwszego weekendu wyświetlania w kinach "Zieloną granicę" zobaczyło aż 137 435 widzów, co stanowi najlepszy wynik otwarcia wśród polskich filmów w 2023 roku.

"Ważna lekcja chrześcijaństwa w niełatwych czasach" - ocenia Tomasz Terlikowski. "Obowiązkowa pozycja dla Polek i Polaków" - dodaje Janina Ochojska. Wtóruje jej Maria Peszek: "Poza zdjęciami nic w tym filmie nie jest czarno-białe" - uważa aktorka i piosenkarka.

Reklama

"To uczciwy film, który pokazuje, że potrafimy być dobrzy i pomagać" - dodaje Monika Olejnik a Karolina Korwin-Piotrowska prognozuje, że "może być to jeden z najważniejszych filmów, jakie zobaczymy". I zaznacza, że ""Zielona granica" to film "dla nas wszystkich, bez względu na poglądy polityczne, wyznanie czy kolor skóry".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zielona granica" [trailer] materiały prasowe

"Zielona granica": Film, który przetrwa

Film Agnieszki Holland miał swoją premierę 5 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną Jury oraz sześcioma innymi nagrodami pozaregulaminowymi.

Odbierając nagrodę reżyserka wyznała, że "Zielona granica" była bardzo trudnym filmem.

"To była walka, a jednocześnie nasz obowiązek. Czuliśmy, że musimy go zrobić. Od 2014 roku, kiedy rozpoczął się kryzys uchodźczy, blisko 60 tys. osób zginęło, próbując przedostać się do Europy. Teraz, kiedy siedzimy w tej sali, sytuacja przedstawiona w naszym filmie wciąż trwa. Ludzie ukrywają się w lesie, pozbawieni godności, praw człowieka, bezpieczeństwa. Niektórzy z nich stracą życie w Europie. Nie dlatego, że nie mamy środków, aby im pomóc, ale dlatego, że nie chcemy tego zrobić. Ale także tutaj, w Europie i w Polsce są ludzie, którzy pomagają i wierzą, że ich najważniejszym obowiązkiem jest troska o człowieczeństwo. Dlatego dedykujemy tę nagrodę aktywistom, członkom lokalnej społeczności, którzy pomagają, Grupie Granica, Podlaskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Humanitarnemu oraz wszystkim innym aktywistom i ich pomocnikom" - powiedziała Holland, stając na scenie w Wenecji.

"Dzieło ważne, jeden z mocniejszych filmów Agnieszki Holland. Film, który przetrwa" - pisał dla Interii Łukasz Maciejewski.



"O ten film biją się już wszystkie ważne międzynarodowe festiwale. Od Toronto po Nowy Jork. Nie, nie chodzi wcale o to, że świat szydzi z nienawiści do Polski, albo tak bardzo kocha Holland. Temat to za mało. Liczy się scenariusz, zdjęcia, reżyseria, aktorstwo, muzyka. I fakt, że to dzieło ważne, jeden z mocniejszych filmów Agnieszki Holland, film, który przetrwa, ponieważ ma wydźwięk uniwersalny, niezależnie od skali agresji, nieprawdziwych informacji, mowy nienawiści towarzyszących premierze. To minie, wszystko minie, będzie nikczemnym, mało znaczącym śladem, a kino pozostanie. Przetrwa, bo jest wspaniałe. Film o człowieku, człowieczeństwie. O tym, że krzywdy nigdy nie są niezawinione" - zauważył recenzent.