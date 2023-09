W rozmowie z portalem Variety polska reżyserka ujawniła, że planuje oskarżyć Zbigniewa Ziobrę o zniesławienie, sugerując, że wpis ministra sprawiedliwości to przykład "mowy nienawiści".

"To, co powiedział, nie było wymierzone w film, którego nie widział; to było o mnie" - Holland powiedziała portalowi Variety. ", Mówił, że [kiedyś] od antypolskiej propagandy naziści mieli Goebbelsa, teraz mają zaś Agnieszkę Holland. To skrajna przesada, nawet jak na standardy tej [rządzącej] partii" - dodała reżyserka.

"Oskarżyć mnie o bycie nazistką jest odrobinę nieprzyzwoite. Zwłaszcza mając na uwadze moją osobistą historię jako wnuczki ofiar Holokaustu i córki kobiety, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. Tego już za wiele" - stwierdziła Holland.

Reżyserka "Zielonej granicy" przyznała jednak w Wenecji, że spodziewała się takiej reakcji polityków PiS na swój film, który opowiada o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

"Spodziewaliśmy, że się wściekną. Boją się tego tematu. Wiedzą, że mówimy prawdę (...) Nie spodziewali się, że będziemy o tym głośno mówić i że nasz głos będzie słyszany w tak wielu miejscach" - powiedziała Holland.



Mariusz Kamiński: "Zielona granica"? Ten film jest fałszywy

"Film, który niestety już powstał i pokazywany jest na międzynarodowych festiwalach, nie jest filmem prawdziwym, jest fałszywy. Jest świadectwem poglądów politycznych Agnieszki Holland, która świadomie manipuluje naszymi emocjami" - ocenił w czwartek minister Mariusz Kamiński w Programie 1 Polskiego Radia. "Jestem ogromnie oburzony" - dodał.

"Widziałem zwiastun tego filmu w internecie, ale też czytałem recenzje i opinie osób, które go widziały. To jest niedopuszczalne. To jest brutalny atak na polską Straż Graniczną, na polski mundur, całkowicie fałszywie pokazujący to, co tam się dzieje" - powiedział szef MSWiA. Podkreślił, że "Agnieszka Holland nie mówi prawdy tym filmem, nie pokazuje, co rzeczywiście tam się dzieje". "To nie są żadni uchodźcy wojenni. To są nielegalni migranci, chcący poprawić swój los" - powiedział szef MSWiA.

"Nielegalnych migrantów, w porozumieniu z Moskwą, reżim białoruski wykorzystuje do swoich celów czyli do destabilizacji sytuacji w państwach graniczących z Białorusią i Rosją. W konsekwencji, gdyby udało się zrealizować te plany, byłaby to próba destabilizacji sytuacji Unii Europejskiej" - wskazał minister.

"Nasi funkcjonariusze, nasi żołnierze bronią Polski i bronią Unii Europejskiej przed zalewem nielegalnej migracji" - podkreślił Kamiński. Zwrócił także uwagę, że migranci przebywają na terenie Białorusi i Rosji legalnie. "Mają wizy białoruskie. Duża ich część w ostatnim czasie trafia tam też przez Rosję, legalnie, z rosyjskimi wizami. Im tam nic nie grozi" - powiedział szef MSWiA.

"Zielona granica": 15-minutowa owacja dla Agnieszki Holland

Pokaz filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" na festiwalu filmowym w Wenecji zakończył się 15-minutową owacją na stojąco. "Dzieło ważne, jeden z mocniejszych filmów Agnieszki Holland. Film, który przetrwa" - pisał dla Interii Łukasz Maciejewski.

"O ten film biją się już wszystkie ważne międzynarodowe festiwale. Od Toronto po Nowy Jork. Nie, nie chodzi wcale o to, że świat szydzi z nienawiści do Polski, albo tak bardzo kocha Holland. Temat to za mało. Liczy się scenariusz, zdjęcia, reżyseria, aktorstwo, muzyka. I fakt, że to dzieło ważne, jeden z mocniejszych filmów Agnieszki Holland, film, który przetrwa, ponieważ ma wydźwięk uniwersalny, niezależnie od skali agresji, nieprawdziwych informacji, mowy nienawiści towarzyszących premierze. To minie, wszystko minie, będzie nikczemnym, mało znaczącym śladem, a kino pozostanie. Przetrwa, bo jest wspaniałe. Film o człowieku, człowieczeństwie. O tym, że krzywdy nigdy nie są niezawinione" - zauważył recenzent.