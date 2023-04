"Zgubiony telefon": O czym jest film?

Wracając z pracy, Na-mi (Chun Woo-hee) gubi smatfon zawierający wszystkie informacje na jej temat. Jun-yeong (Yim Si-wan) znajduje telefon Na-mi i zwraca go, jednak wcześniej instaluje na nim program szpiegujący. Śledząc codzienne życie kobiety, dowiaduje się o niej najbardziej szczegółowych informacji — o tym, co robi, co lubi, jak pracuje, ile ma pieniędzy i z kim się przyjaźni — i zbliża się do niej, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość.

Tymczasem policyjny śledczy Ji-man (Kim Hie-won) trafia na powiązania swojego syna Jun-yeonga z pewnym morderstwem i potajemnie go szpieguje, podejrzewając najgorsze. Na-mi cieszy się, że jej telefon się odnalazł, ale wkrótce jej zwyczajne życie całkowicie się zmienia i wymyka się spod kontroli. Przez zwykłe zgubienie telefonu jej życie jest zagrożone - czytamy w opisie Netfliksa.

"Zgubiony telefon": Widzowie na całym świecie są przerażeni

"Zgubiony telefon" to kolejna koreańska produkcja, którą można zobaczyć na Netfliksie. Po sukcesie " Squid game " w bibliotece można znaleźć coraz więcej tytułów. Wkrótce na platformie zadebiutuje także serial " Black Knight ".

Widzowie po zobaczeniu "Zgubionego telefonu" żywo dyskutują na temat filmu w mediach społecznościowych. Na Twitterze można przeczytać, że koreańska produkcja jest niezwykle przerażająca: "Właśnie obejrzałem #Unlocked na Netfliksie, to nie jest horror w prawdziwym znaczeniu tego słowa, ale wystarczająco mrozi krew w żyłach, boję się zgasić światło lub spojrzeć na telefon".