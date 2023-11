Zgłoś film: Nabór do konkursów Mastercard OFF CAMERA 2024 otwarty

Mastercard OFF CAMERA 2024: Nabór do konkursów otwarty

Siedemnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA tradycyjnie odbędzie się na przełomie kwietnia i maja. I chociaż mowa o roku 2024, organizatorzy już w listopadzie 2023 roku otwierają nabór filmów do konkursu polskiego i międzynarodowego.



"Przez ostatnich kilkanaście lat w naszym Konkursie Głównym Wytyczanie Drogi pokazaliśmy niemal dwieście debiutów bądź drugich filmów z całego świata, oglądnąwszy wcześniej kilka tysięcy zgłoszeń. Wiele z nich, jak choćby "Maminsynek", "La Nana", "Misiaczek" czy "Eastern Boys" stało się już klasykami najnowszego kina niezależnego. Z kolei nasz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, konsekwentnie, od również kilkunastu lat, wspiera i promuje rodzime kino na arenie międzynarodowej" - wylicza Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Mastercard OFF CAMERA.



Reklama

Konkurs Główny jest najważniejszą częścią corocznego krakowskiego święta kina niezależnego. Jest przeznaczony dla pierwszych i drugich pełnometrażowych fabuł z całego świata, które "wytyczają drogi", są odważne, wciągające i nieoczywiste. Twórcy mogą wygrać aż 25 tys. dolarów.

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych prezentuje produkcje, do piątej włącznie, które zostały zrealizowane przez danego reżysera lub reżyserkę z naszego kraju. Nagroda w tym konkursie to 100 tys. zł.

Wśród laureatów Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy warto wymienić zeszłoroczną zwyciężczynię - ukraińską reżyserkę Tonyę Noyabrovą (film pt. "Do you love me?"), a także Azazela Jacobsa, którego produkcje są dziś dostępne w globalnych serwisach streamingowych. W tym gronie znaleźli się także Jayro Bustamante, który za swoje obrazy był nominowany do Złotych Globów oraz debiutantki: Maura Delpero, Isabel Lamberti i Marianne Blicher, zmieniające mocno zmaskulinizowane oblicze światowego kina.

Kto wygra w konkursach kolejnej edycji Mastercard OFF CAMERA dowiemy się podczas Gali Zamknięcia w maju 2024 roku.

Mastercard OFF CAMERA: Jak zgłosić film do konkursu?

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem platformy FilmFreeway na stronie www.filmfreeway.com w terminie do 24 lutego 2024 roku.

Konkurs Główny ma charakter międzynarodowy.

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych przeznaczony jest dla produkcji polskich.

Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w obu konkursach zostanie ogłoszona w drugiej połowie kwietnia 2024 roku.

Laureatów w obu konkursach wybierze międzynarodowe jury złożone z wybitnych i nagradzanych przedstawicieli świata filmu.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w czasie 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.