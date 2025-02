Zerwana przyjaźń. Reese Witherspoon popełniła błąd na oczach wszystkich

Gorzkie wyznanie Reese Witherspoon. Nieudany dowcip zniszczył jej przyjaźń

Co się może wydarzyć, gdy dwie pary młode zarezerwują to samo miejsce na ślub w tym samym terminie? Właśnie na to pytanie odpowiada "Serdecznie zapraszamy", najnowsza komedia od Prime Video z Reese Witherspoon i Willem Ferrellem w rolach głównych. Nic więc dziwnego, że promując film o tak specyficznej tematyce, wywiady z gwiazdami mogą poruszać kwestię ich własnych życiowych niedopatrzeń lub wpadek. Jedną z nich postanowiła podzielić się Witherspoon.

Witherspoon wspomina, że została poproszona o wręczenie nagrody znajomej aktorce, którą określiła jako "poważną i porządną". Nie znając dobrze konwencji wydarzenia, postanowiła dodać do przemowy humorystyczny akcent, co, jak się później okazało, nie spotkało się z ciepłym przyjęciem. Co więcej, doprowadziło do zakończenia przyjaźni między paniami.

Reese Witherspoon i żart, który zniszczył przyjaźń. Co się stało?

"To mnie prześladuje, dosłownie mnie prześladuje" -przyznała aktorka w niedawnym wywiadzie dla People, odnosząc się do komediowej przemowy na rozdaniu nagród, która poszła nie tak.

"Moja znajoma, której tak naprawdę nie znałam zbyt dobrze, ale była bardzo poważną, porządną aktorką. Poprosiła mnie, żebym wręczyła jej nagrodę, ale nigdy nie byłem na tej ceremonii, i pomyślałam, że to pewnie coś w stylu prześmiewczych żartów. Więc wstałam i wyśmiałam ją dla żartów w przemowie" - wyjawiła aktorka i dodała: "Myślałam, że to zabawne, ale miałam niewłaściwą publiczność".

Wśród swoich żartów wspomniała o wspólnej depilacji laserowej, co najwyraźniej nie przypadło do gustu wyróżnianej aktorce, ponieważ zerwała kontakt.

"Nie jesteśmy już przyjaciółkami. Nie żartuję, ona już się do mnie nie odzywa. " - wyznała Witherspoon.

Choć aktorka nie ujawniła nazwiska koleżanki, fani zaczęli spekulować, o kogo może chodzić. Witherspoon znana jest z bliskich relacji z wieloma gwiazdami, choćby z aktorkami z "Wielkich kłamstewek". Tożsamość osoby, która zerwała z nią kontakt, wciąż pozostaje jednak tajemnicą, a gdy People zwróciło się do przedstawicieli prasowych Witherspoon z prośbą o komentarz, nie dostali odpowiedzi.

