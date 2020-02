"Zenek": Zenon Martyniuk widział już film

Już 14 lutego do kin trafi "Zenek", biograficzny film o Zenonie Martyniuku. Jednak król disco polo miał już okazję obejrzeć obraz wyreżyserowany przez Jana Hryniaka. O swoich wrażeniach opowiedział przed kamerą Telewizji Polskiej.

- Wczoraj miałem przyjemność obejrzeć już film w całości, jeżeli chodzi o sceny. Film jeszcze nie jest udźwiękowiony do końca, ale podoba mi się. Mam nadzieję, że w miarę możliwości wszystko jest pokazane w filmie. Reżyser Jan Hryniak chciał zachować ten klimat lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Ciekawie zostały pokazane na podstawie mojej osoby. Wcześniej ktoś zainteresował się napisaniem książki biograficznej, a równolegle w tym samym czasie, kiedy pisaliśmy ją z Martyną Rokitą, pojawił się pomysł nakręcenia filmu o mnie. No to chyba można się z tego cieszyć. Ciekawie, super. Zobaczymy, jak to wszystko odbiorą moi fani. A pewnie pójdą też na film nie tylko moi fani. Zobaczymy, jak to odbiorą widzowie - zastanawia się gwiazdor muzyki disco polo.

Pierwsi widzowie będą mieli okazję zobaczyć film Jana Hryniaka już 10 lutego na specjalnym pokazie w Warszawie. Dwa dni później film zostanie pokazany w Białymstoku. Jak informowaliśmy wcześniej, już planowane jest nakręcenie drugiej części filmu.



- Film kończy się na wydarzeniach z roku 2004, a część moich największych przebojów powstała później (...) Moje przeboje usłyszymy najpewniej w drugiej części filmu, która może powstanie, bo jest taki zamiar - mówił Martyniuk w wywiadzie z PAP Life.

"Zenek", to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom. Król disco polo jest tylko jeden! - czytamy w materiałach prasowych filmu.

W roli Zenka Martyniuka zobaczymy Jakuba Zająca i Krzysztofa Czeczota. W pozostałych rolach wystąpili: Klara Bielawka (Danka, żona Zenka), Jan Frycz (ojciec Danki), Roman Gancarczyk (ojciec Zenka), Agnieszka Suchora (matka Zenka), Mateusz Król (wujek Mikołaj), Jędrzej Bigosiński (Kazik), Karol Dziuba (Rysiek), Andrzej Andrzejewski (menadżer) oraz Magda Berus.



W filmie pojawią się również światowe gwiazdy muzyki disco polo: Limahl oraz Bad Boys Blue.

