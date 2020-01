"Zenek": Reżyser filmu ujawnia szczegóły fabuły

14 lutego na ekrany polskich kin trafi filmowa biografia Zenona Martyniuka "Zenek". Reżyser filmu, Jak Hryniak, zdradził, czego mogą spodziewać się widzowie.

Krzysztof Czeczot jako Zenek Martyniuk w filmie "Zenek" /TVP

Reżyser Jan Hryniak ujawnił w udostępnionych przed producentów materiałach prasowych, że w filmie "Zenek" pojawią się narratorzy, którzy bezpośrednio do kamery będą komentowali przebieg ekranowych wydarzeń.



Reklama

"Aby podnieść poczucie autentyzmu wprowadziłem do akcji narratorów, którzy komentują akcję, wypowiadają się wprost do kamery. Sprawia to, że głównych bohaterów widzimy z subiektywnej perspektywy innych postaci" - mówi Hryniak, dodając, że podobny zabieg mogliśmy oglądać w hollywoodzkim filmie "Ja, Tonya".

Według reżysera wprowadzenie komentarzy narratorów "służy przyspieszaniu akcji".



Twórca "Zenka" zdradził też, że nie będzie pokazywał życia Zenona Martyniuka w chronologicznym porządku.



"W samej konstrukcji fabuły filmu skoncentrowałem się na kilku najważniejszych epizodach z życia bohaterów. Nie było sensu przedstawiać ich historii chronologicznie, bo z filmowego punktu widzenia byłoby to mało atrakcyjne. Skupiłem się na momentach, które determinowały działania Martyniuka i jego bliskich" - przyznał Hryniak i wymienia najważniejsze fabularne atrakcje "Zenka" (oraz towarzyszące im filmowe inspiracje): "Mamy polską wieś, obóz cyganów ("Król cyganów', 'Przekręt'), porwanie syna ('Wszystkie pieniądze świata) i wątek miłosny ('Love Story')".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zenek" [trailer] materiały dystrybutora

Najważniejszą filmową inspiracją przy realizacji "Zenka" pozostał jednak dla Hryniaka film "Wielki Liberace", w którym Michael Douglas wcielał się w tytułową postać wielkiej gwiazdy estrady polskiego pochodzenia.



Według Hryniaka "Wielki Liberace" opowiadał o bohaterze według modelu: "urodził się, odkrył swój talent, odniósł sukces i żył jak gwiazda".



"Nasz bohater dodatkowo ma jeszcze udane życie rodzinne. Trudno jest tutaj o porywające zwroty akcji, stąd decyzja, by rozszerzyć filmową biografię Martyniuka o dodatkowe postaci i wątki. Porwanie syna miało miejsce w przypadku lidera zespołu Bayer Full. W naszym filmie niektóre postaci i elementy fabuły zostały skompilowane tak, by podnieść dynamikę narracji. Dlatego nasz film należy traktować jako opowieść opartą na motywach z życia Zenona, a nie biografię w ścisłym znaczeniu" - uściślił Hryniak.

Tytułowa rola przypadła w filmie dwóm aktorom: młodego Martyniuka zagrał Jakub Zając, natomiast starszym Zenkiem został Krzysztof Czeczot.



Zdjęcie "Zenek" trafi do kin 14 lutego / TVP

W filmie "Zenek" wystąpi również Klara Bielawka, która wcieli się w postać miłości życia Martyniuka, czyli Danuty Martyniuk. Oliwier Seliga zagra 5-letniego Daniela Martyniuka, natomiast Olaf Marchwicki będzie synem Martyniuków w wieku 15 lat. Roman Gancarczyk oraz Agnieszka Suchora mają wystąpić w rolach rodziców Zenka, zaś Jan Frycz w filmie o rodzinie Martyniuków zagra ojca Danki.

Jak informuje TVP, "Zenek" pokazuje postać Zenona Martyniuka, który już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.



- Jest to pierwszy od wielu lat film pokazujący prawdę o fenomenie, jakim jest zjawisko disco polo, ale przede wszystkim ikona tej muzyki, czyli Zenon Martyniuk w różnych sytuacjach - prezes TVP, Jacek Kurski, mówił w październiku 2019 na planie filmu.