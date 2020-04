"Zenek", fabularna historia gwiazdy muzyki disco polo, Zenona Martyniuka, od niedzieli wielkanocnej, 12 kwietnia, będzie dostępny w TVP VOD.

Martyniuk przez fanów nazywany jest królem disco polo /Marcin Szkodzinski / FORUM / Agencja FORUM

Film "Zenek" zgromadził w kinach ponad pół miliona widzów, a teraz produkcję będzie można obejrzeć na TVP VOD.

W tytułową rolę "Zenka" wcieliło się dwóch aktorów. Jakub Zając (młody Florian ze "Stulecia Winnych") zagrał piosenkarza z początków jego kariery w latach 80. XX wieku. Krzysztof Czeczot ("80 milionów", "Dziewczyny ze Lwowa", "Pitbull") zagrał rolę Zenka dorosłego, osiągającego sukcesy na scenie disco polo.



"Skoczna muzyka, łatwa melodia, komunikatywny tekst. Martyniuk jest człowiekiem, który - jak sam mówi - całe życie chciał po prostu śpiewać i dawać ludziom radość, wytchnienie. Jego intencje są czyste, prawdziwe i to się po prostu czuje w jego muzyce" - powiedział Krzysztof Czeczot, odtwórca roli Zenka.



W pozostałych rolach wystąpili: Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski oraz Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80.: autor przeboju "Never Ending Story" - Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.



Film wyreżyserował Jan Hryniak, znany z takich produkcji jak "Trzeci" czy "Trik".



"Mamy w scenariuszu świat Cyganów i gangsterów, obraz prowincji i wielkomiejskich cwaniaków. Są łóżka polowe z kopiowanymi po nocach kasetami, jest i koncert na kilkadziesiąt tysięcy widzów. Wszystko łączy posta głównego bohatera (...) Mam nadzieję, że będzie to film, który po latach może być przekonującym zapisem czasów, w których disco polo święciło triumfy" - powiedział Jan Hryniak.



Twórca "Zenka" zdradził też, że nie pokazywał życia Zenona Martyniuka w chronologicznym porządku.



"W samej konstrukcji fabuły filmu skoncentrowałem się na kilku najważniejszych epizodach z życia bohaterów. Nie było sensu przedstawiać ich historii chronologicznie, bo z filmowego punktu widzenia byłoby to mało atrakcyjne. Skupiłem się na momentach, które determinowały działania Martyniuka i jego bliskich" - przyznał Hryniak.

Film od niedzieli, 12 kwietnia, obejrzeć będzie można w serwisie TVP VOD

"To film o mojej miłości do muzyki, do żony, do fanów. Ogólnie film fajny, pokazujący klimaty lat 80, 90. Ten film trzeba zobaczyć" - skomentował Zenon Martyniuk.