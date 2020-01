"Zenek": Jest pierwszy zwiastun

W czwartek, 23 stycznia, ukazał się pierwszy zwiastun filmu "Zenek". Opowieść o życiu i karierze największej polskiej gwiazdy disco polo, Zenona Martyniuka, będzie można oglądać w kinach od 14 lutego.

Tak prezentuje się plakat filmu "Zenek" /materiały dystrybutora

"Zenek" to fabularna biografia Zenona Martyniuka, która opowiada o tym, jaką drogę musiał pokonać chłopak z podlaskiej wsi, by stać się "królem disco polo". Muzyk osiągnął sukces nie tylko dzięki talentowi do układania wpadających w ucho melodii i tekstów, ale też dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom. Ujawnione w zwiastunie sceny pokazują bowiem, że mężczyzna musiał pokonać wiele przeszkód, by zapracować na status gwiazdy.

Reklama

W tytułową rolę wcieliło się dwóch aktorów. Jakub Zając zagrał Martyniuka z lat młodości i początków kariery w latach 80. Dojrzałego Zenka zagrał Krzysztof Czeczot, znany z występów w produkcjach "80 milionów" czy "Pech to nie grzech.

W pozostałych rolach występują m.in. Klara Bielawka (Danuta, żona Zenka), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski, Karol Dziuba.

W filmie gościnnie pojawiają się też gwiazdy muzyki disco lat 80.: Limahl z grupy Kajagoogoo oraz John McInerne, wokalista grupy Bad Boys Blue.

Reżyserem filmu jest Jan Hryniak ("Trzeci", "Trik"), a autorkami scenariusza są Marta Hryniak i Ilona Łepkowska.

Zdjęcia do filmu "Zenek" realizowane były na Podlasiu oraz w okolicach Warszawy.