Zendaya zagra znaną wokalistkę Ronnie Spector?

Jeśli prowadzone właśnie rozmowy zakończą się podpisaniem kontraktu, niedawną laureatkę aktorskiej nagrody Emmy, Zendayę, zobaczymy w roli głównej w filmie biograficznym poświęconym Ronnie Spector - wokalistce grupy The Ronettes i byłej żonie słynnego producenta muzycznego Phila Spectora.

Zendaya to w Hollywood gwiazda nowego pokolenia /materiały prasowe

Jednym z producentów biograficznego filmu o liderce grupy The Ronettes będzie studio A24. Jest ono znane ze swoich nieszablonowych produkcji filmowych, takich jak m.in. "Nieoszlifowane diamenty", "Midsommar. W biały dzień" czy "Lighthouse".



Wyprodukowany wspólnie ze studiem New Regency film oparty zostanie na motywach autobiografii Ronnie Spector "Be My Baby", napisanej wspólnie z Vincem Waldronem. Scenariusz filmu napisze laureatka Nagrody Pulitzera, Jackie Sibblies Drury.



Fabuła filmu ma skupić się na wczesnych latach kariery Ronnie Spector. Jego twórcy prześledzą początki grupy The Ronettes oraz czas spędzony pod skrzydłami wytwórni muzycznej Phila Spectora, gdzie powstał wielki hit "Be My Baby". W filmie pojawi się też wątek małżeństwa państwa Spectorów, ich późniejszy rozwód oraz walka Ronnie o prawa do swojej twórczości.

Reklama

Ronnie Spector, która jest jedną z producentek filmu, osobiście wybrała Zendayę do wcielenia się w jej rolę. Wśród producentów filmu jest również Mark Platt, któremu nieobcy jest mariaż kina i muzyki. Jest on bowiem producentem powstających właśnie filmowych wersji musicali "Dear Evan Hansen" i "Wicked" oraz aktorskiej wersji "Małej syrenki".

Zdjęcie Zendaya ma 24 lata i nagrodę Emmy na koncie / Steven Ferdman / Getty Images

Zendaya to obecnie jedna z najgorętszych gwiazd Hollywood. Za rolę w serialu HBO "Euforia" została uhonorowana nagrodą Emmy dla najlepszej aktorki. A że ma zaledwie 24 lata, to jest najmłodszą aktorką w historii, która dostała tę nagrodę. Ostatnie dokonania Zendai to udział w musicalu "Król rozrywki" i dwóch częściach komiksowej serii o Spider-Manie.

Na premierę czeka już "Diuna" Denisa Villeneuve'a z jej udziałem, zobaczymy ją też w drugim sezonie "Euforii". Niedawno ogłoszono, że powstanie specjalny odcinek tego serialu. Będzie poświęcony pandemii i ma łączyć dwa sezony.