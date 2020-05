Zekranizują kolejną książkę Stephena Kinga

Renesans filmowych i serialowych ekranizacji powieści autorstwa Stephena Kinga trwa w najlepsze. Kolejną książką "króla horroru", którą biorą na celownik twórcy kina, jest wydana w 1999 roku powieść "Dziewczyna, która kochała Toma Gordona". Film wyprodukuje studio Village Roadshow Pictures.

Filmowy kochają twórczość Stephena Kinga / Leigh Vogel/WireImage /Getty Images

Bohaterką powieści "Dziewczyna, która kochała Toma Gordona" jest dziewięcioletnia Trisha McFarland, która razem z bratem i niedawno rozwiedzioną matką wybiera się na wyprawę "Szlakiem Appalachów". W jej trakcie schodzi ze ścieżki i gubi się w lesie. Błąkając się w kolejnych dniach po okolicy, oddala się coraz bardziej. Trisha ma ze sobą małe, przenośne radyjko, w którym nasłuchuje transmisji z meczów ligi baseballu. Jej idolem jest gracz drużyny Boston Red Sox, Tom Gordon, o którym marzy, że pojawi się i ją uratuje. Wkrótce Trisha orientuje się, że nie jest w lesie sama.

Scenariusz filmu na podstawie książki Stephena Kinga napisze Christy Hall, autorka serialu Netfliksa "To nie jest OK". Główną rolę zagrała w nim Sophia Lillis, którą można było oglądać w dwóch częściach opartego na podstawie książki Kinga filmu "To". Jednym z producentów filmu "Dziewczyna, która kochała Toma Gordona" będzie Roy Lee, na którego koncie znajdują się m.in. dwie części "To" oraz kontynuacja "Lśnienia", czyli film "Doktor Sen". Lee wyprodukował też czekający na premierę serial "Bastion" oparty na motywach książki Kinga.

To jedne z wielu projektów przygotowywanych w oparciu o twórczość Stephena Kinga. W kolejnych miesiącach można spodziewać się również takich produkcji jak telewizyjna wersja "Mrocznej wieży" czy kolejna ekranizacja "Stukostrachów". W najbliższych planach są również seriale "Chapelwaite" - na motywach opowiadania "Dola Jeruzalem" oraz "Talizman" - na podstawie książki pod tym samym tytułem.

Ekranizacją "Dziewczyny, która kochała Toma Gordona" zainteresowany był w przeszłości George A. Romero, twórca kultowej "Nocy żywych trupów".