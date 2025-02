Zdobywca Oscara na tropie groźnego renegata. To będzie thriller roku?

Hall napisał scenariusz filmu na podstawie książki Franka Bargona, opartej na prawdziwych wydarzeniach. Fabuła skupia się na oficerze policji (Casey Affleck), który podczas rutynowego aresztowania trafia na groźnego renegata (Miles Teller). Rozpoczyna polowanie na przestępcę, a granica między sprawiedliwością i obsesją coraz bardziej się zaciera.

"Wild Game". Milles Teller o ponownej współpracy z Jasonem Hallem

Teller współpracował już z Hallem przy filmie "Chwała bohaterom" z 2017 roku. "Czekam na ponowne spotkanie z nim na planie 'Wild Game'. Przy filmie 'Chwała bohaterom' współpracowało się nam świetnie i wiem, że dzięki niemu przedstawiona historia będzie miała odpowiednią głębię. Mój bohater jest skomplikowany i ma wiele warstw — jest twardy, nieustępliwy i żyje według własnych zasada. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy wraz z resztą ekipy" - mówił aktor dla portalu "Deadline".

"Nie mógłbym być bardziej podekscytowany realizacją tego filmu. Miles i Casey to dwa fenomenalne talenty, które staną ze sobą twarzą w twarz" - dodał Hall. Z kolei producenci Fred Berger i Steve Richards nie mogli się nachwalić jego scenariusza. "To jedna z najbardziej wstrząsających i wielopoziomowych historii, jakie przeczytaliśmy od dłuższego czasu. Bez wahania dołączyliśmy do tego projektu".

"Wild Game" jest w trakcie poszukiwań międzynarodowych dystrybutorów. Zostanie zaprezentowany w tym tygodniu na European Film Market w Berlinie.