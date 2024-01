Zdobywca Oscara krytykuje Hollywood. Dostało się "Barbie" oraz "Szybkim i wściekłym"

Oliver Stone ostro o współczesnym Hollywood

"Ryan Gosling marnuje swój czas, jeśli kręci ten szajs dla pieniędzy" - mówił Stone, odnosząc się do roli aktora w "Barbie". "Powinien kręcić poważniejsze filmy. Nie powinien być częścią zdziecinnienia Hollywood. Teraz to tylko fantastyka, fantastyka, fantastyka, także w kinie wojennym".

Reżyser "Plutonu" zdradził, że swego czasu lubił serię "Szybcy i wściekli", jednak ostatnie odsłony bardziej przypominają mu filmy Marvela. "Ile kraks samochodowych można oglądać?" - oburzał się.

