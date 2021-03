​Zdjęcie Marka Hamilla zrobiło furorę w sieci

Mark Hamill, czyli aktor, któremu światową sławę przyniosła rola Luke'a Skywalkera, udostępnił zdjęcie z okresu, gdy był przewodniczącym samorządu studenckiego.

Mark Hamill wciąż cieszy się dużą popularnością /Rich Fury /Getty Images

A że przewodniczący to po angielsku "president", fani zaczęli od razu wychwalać najbardziej "ulizanego" prezydenta USA. On sam na Instagramie i Twitterze zacytował osobę, która opublikowała zdjęcie: "Bycie kujonem z samorządu uczniowskiego z głupkowatym uczesaniem jest najmocniejszą rzeczą w historii".



Zdjęcie pierwotnie opublikowała fanka Hamilla, która w mediach społecznościowych przedstawia się jako Bea i informuje, że urodziła się tego samego dnia, co Carrie Fisher (Leia Organa z "Gwiezdnych wojen"). Gdy odkryła, że Hamill rozsławił jej profil, dodała kilka dodatkowych fotek i filmików. Jak napisała: "dla każdego, kto chce się pośmiać".

Internauci potraktowali rzecz poważniej. Jeden z ich zauważył, że w latach 70., gdy Hamill skorzystał z usługi fotografa, takie uczesanie nazywało się w USA "na Glena Campbella" (popularnego wówczas za oceanem amerykańskiego gitarzysty i piosenkarza country). Niektórzy dzielą się uwagami, że młody Hamill wygląda, jak ich ojcowie na zdjęciach z tego samego okresu. Albo - jak nadzieja na nieśmiertelną sławę dla wszystkich nerdów, wykpiwanych za swój wygląd.