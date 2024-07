Zdjęcia do sequela popularnego dreszczowca rozpoczęte. Kiedy premiera?

"M3GAN" z 2022 roku była dreszczowcem o nastolatce, która traci rodziców w tragicznym wypadku. Zamieszkuje ze swoją ciotką, specjalistką od robotyki w firmie produkującej zabawki. Pracuje ona właśnie nad M3GAN, obdarzoną sztuczną inteligencją lalką, której pierwszy model przekazuje nastolatce. Prototyp szybko zaprzyjaźnia się z dziewczynką i wkrótce zaczyna ją bronić przed ewentualnymi niebezpieczeństwami, nie bacząc przy tym na ofiary.

"M3GAN 2": Twórcy i obsada

Za kamerą kontynuacji ponownie stanął Gerard Johnston, a scenariusz wyszedł spod ręki Akelii Cooper. James Wan i Jason Blum raz jeszcze będą pełnili funkcje producentów.

W rolach głównych powrócą Allison Williams i Violet McGraw. Z kolei na drugim planie ponownie zobaczymy Briana Jordana Alvareza, Jen Van Epps i Jennę Davis. Obsadę uzupełnią nowe twarze: Timm Sharp, Arustiole Athari i Jemaine Clament.

Spin-off "M3GAN" także znajduje się w produkcji

To nie jedyna z nadchodzących produkcji osadzonych w uniwersum "M3GAN". Trwają także prace nad "SOULM8TE". Będzie on opowiadał o mężczyźnie, który spróbuje upodobnić androida do swojej zmarłej żony. Film wyreżyseruje Kate Dolan, która napisała scenariusz razem z Ingrid Bisu i Rafaelem Jordanem. Nie zdradzono nazwisk członków obsady. Premierę przewidziano na 2 stycznia 2026 roku.