Zdjęcia do nowych "Gwiezdnych wojen" jesienią 2025 roku. Za kamerą twórca ostatniego "Indiany Jonesa"

Mangold ma poświęcić się w pełni nowym "Gwiezdnym wojnom" po zakończeniu trwającego obecnie sezonu oscarowego. Jego "Kompletnie nieznany", biografia Boba Dylana, walczy o nominacje w najważniejszych kategoriach. Wcielający się w piosenkarza Timothée Chalamet jest wśród faworytów do Oscara za najlepszą główną rolę męską.

O czym opowie nowy film z serii "Gwiezdne wojny"?

"Stat Wars: Dawn of the Jedi" skupi się na przeszłości świata stworzonego przez George'a Lucasa. Opowie o wydarzeniach na 25 tysięcy lat przed "Nową nadzieją" i początkach zakonu rycerzy Jedi.

Nie znamy daty premiery "Dawn of the Jedi". Fani przypuszczają, że będzie to grudzień 2027 roku, zarezerwowany w kalendarzu Disneya na "niezatytułowany film z serii 'Gwiezdnych wojen'". Wcześniej ukaże się pełnometrażowa kontynuacja losów Mandalorianina w reżyserii Jona Favreau, która wejdzie do kin 22 maja 2026 roku. Będzie to pierwszy film z serii od czasu nieudanego "Skywalker. Odrodzenie" z 2019 roku.