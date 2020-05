Zdjęcia do filmu "Matrix 4" mają być wznowione na początku lipca

Wytwórnia Warner Bros. ma nadzieję, że zdjęcia do nowej odsłony „Matriksa” uda się wznowić na początku lipca. Film będzie teraz realizowany w Berlinie. Aktorzy podpisali nowy kontrakt, przedłużający ich zaangażowanie na planie o osiem tygodni.

Keanu Reeves będzie mógł niebawem wróćić na plan "Matrixa 4" /CLTN, AGNY/Backgrid /East News

Zdjęcia do "Matrix 4" rozpoczęły się na początku lutego w San Francisco. W połowie marca ekipa miała przenieść się do Berlina, ale pandemia koronawirusa sprawiła, że prace nad filmem zostały zawieszone. Jak dowiedział się serwis Variety, wstępnie zaplanowano, że zdjęcia realizowane w stolicy Niemiec ruszą 6 lipca. Później ekipa przeniesie się do Chicago.



Film ma trafić na ekrany kin 21 maja 2021 r. Warner Bros., jak na razie, nie informowało o tym, by jego premiera miała zostać przesunięta.



Za reżyserię "Matrix 4", tak jak pierwszych trzech części kultowej serii, odpowiada Lana Wachowski, jest też współautorką scenariusza. Na ekranie ponownie zobaczymy Keanu Reevesa jako Neo i Carrie-Anne Moss jako Trinity. Do obsady dołączyli m.in. Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra i Neil Patrick Harris.