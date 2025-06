Zbrodnia inna niż wszystkie. O czym opowiada film "Fragile Truth"?

Beata Migas o swoim najnowszym filmie

Beata Migas, reżyserka znana m.in. z filmu o polskim Roswell "UFO: Oni już tu są" czy prezentowanego na EFM w ramach 74. Berlinale "At present", tym razem została zaproszona do współpracy przez niemieckich producentów - Daniele Verducci’ego i Annę Katharinę Schröder.

Mierząc się z globalną epidemią kryzysu psychicznego, kryzysu tożsamości i pustki egzystencjalnej, nietrudno ulec pokusie definiowania i diagnozowania każdego stanu emocjonalnego, który może wydawać się odchyleniem od normy. Autorka pragnie skłonić swoim filmem do zredefiniowania utartych sposobów mówienia o psychice.

- Filmem "Fragile Truth" chciałabym zachęcić widzów do refleksji nad pojęciami "zdrowia psychicznego" i "szaleństwa", i tego jak rzeczywistość, w której funkcjonujemy, skłania nas do ich postrzegania - mówi Beata Migas.

- Inspiracją w procesie twórczym towarzyszącym powstawaniu "Fragile Truth" był dla mnie motyw błędnego kręgu, w którym obraca się główny bohater i z którego na skutek popełnionego czynu nie jest w stanie się wyzwolić. Uwięziony w koszmarze, jaki na siebie sprowadził, jest zmuszony do nieustannego przeżywania własnej zbrodni i odczuwania jej konsekwencji - wyjaśnia Beata Migas.

- Zależało mi na ukazaniu pełnego spektrum nieszablonowej relacji pacjenta z lekarzem; dualistycznej natury psychiatry, który jest jednocześnie wszechmocną jednostką, orzekającą o poczytalności bądź szaleństwie, a zarazem równorzędnym człowiekiem, targanym własnymi namiętnościami - dodaje.

"Fragile Truth": o czym opowiada film?

Dr Johan Faber (Alexander Schröder) - psychiatra, dźwigający na barkach wieloletnie doświadczenie praktyki zawodowej, właściciel prywatnej kliniki i mąż pięknej recepcjonistki Alice Faber (Dana Huschert) spotyka na sesji terapeutycznej jednego ze swoich pacjentów. Rutynowa rozmowa gwałtownie wymyka się spod kontroli. Thomas Weber (Daniele Verducci) raz za razem testuje wytrzymałość Dr Fabera. Pozwala sobie na śmiałe zachowanie względem jego żony, a chwilę później bezceremonialnie zaczyna wyciągnąć na światło dzienne niewygodne fakty z przeszłości psychiatry.

Chłodny, apatyczny, pozbawiony emocji pacjent oraz buzujący od poczucia winy i strachu przed konsekwencjami zbrodni lekarz, niczym dwa żywioły ścierają się ze sobą. Atmosfera gęstnieje, a cały świat kurczy się do powierzchni pokoju, w którym ma miejsce rozgrywka pomiędzy lekarzem i pacjentem. Pojedynek zdaje się dotyczyć nie tyle stanu psychicznego każdego z nich, co konceptu szaleństwa i zdrowia psychicznego w ogóle. Coraz mocniej wybrzmiewa dylemat: kto jest upoważniony do orzekania o obłędzie?

Zdjęcie Na planie filmu Beaty Migas "Fragile Truth" / materiały prasowe

Zdjęcia do "Fragile Truth" powstawały w malowniczym Poczdamie pod Berlinem, w zabytkowej willi z lat 20. ubiegłego wieku. Autorem scenariusza "Fragile Truth", a zarazem jego producentem wykonawczym jest Daniele Verducci, debiutujący w filmie podwójną rolą Thomasa Webera i Markusa Schneidera. Swój debiut filmowy zaliczyła również Dana Huschert, znana niemiecka osobowość medialna, modelka i bizneswoman. Za produkcję odpowiada Anna Katharina Schröder (Deep Dive Pictures). Autorem zdjęć do filmu jest Robert Kirschner. Oprócz polskiej reżyser, w realizację filmu zaangażowana była polska montażystka i kolorystka Karolina Rum, kierownik produkcji Piotr Kłos, asystentka reżyser Iga Strózik oraz reżyser i realizator dźwięku Marcin Pawlukiewicz.

Premiera festiwalowa "Fragile Truth" planowana jest na 2025 rok.