Zbliża się koniec. Odtwórcy ról Warrenów weszli na plan po raz ostatni

"Obecność": nadchodzi finał kasowych horrorów

Od 2013 roku możemy uczestniczyć w kreowaniu Uniwersum Obecności. Franczyzę medialną, opartą na serii horrorów dystrybuowanych przez Warner Bros, zapoczątkowała "Obecność" w reżyserii Jamesa Wana. Przez lata dołączyły do tego tytułu również produkcje o Annabelle czy Zakonnicy.

W realizacji jest już czwarta część oryginalnego cyklu, która ma zakończyć wątki głównych bohaterów: Eda i Lorraine Warrenów. Fabuła nie jest jeszcze znana, większość szczegółów dotyczących filmu trzymana jest w sekrecie. Wiemy natomiast, że czwarta i ostatnia odsłona sagi zadebiutuje na wielkich ekranach 5 września 2025 roku. Jak podaje portal "Bloody Disgusting", ruszyły zdjęcia do finałowej odsłony cyklu.

O tym, czego się można spodziewać po filmie, opowiedział reżyser dwóch pierwszych części "Obecności", James Wan .

"Pracujemy nad nią w tej chwili. To seria bardzo nam bliska. Chcemy więc poświęcić odpowiednio dużo czasu, by zrobić to dobrze. Chcemy przekazać emocje towarzyszące opowieściom o Warrenach, by ewentualnie je zakończyć. Po prostu chcemy zrobić to dobrze i upewnić się, że opowiadamy odpowiednią historię" - powiedział Wan w rozmowie z portalem "Collider".

"Obecność 4": kogo zobaczymy na ekranie? kto stoi za produkcją?

W czwartej części do ról Lorraine i Eda Warrenów powrócą Vera Farmiga i Patrick Wilson . Towarzyszyć im będą Mia Tomlinson i Ben Hardy.

Za reżyserię odpowiedzialny jest Michael Chaves, autor dwóch wcześniejszych tytułów z uniwersum: "Obecność 3: Rozkaz diabła" i Topielisko. Klątwa La Llorony.

Scenariusz napisał David Leslie Johnson-McGoldrick, którego znamy już z "Obecności 2" i "Obecności 3". Producentami zostali James Wan i Peter Safran.

