Zbigniew Zapasiewicz: Mistrz

Potrafił zaczarować publiczność. "Nawet gdyby czytał książkę telefoniczną, widzowie byliby zachwyceni" - mówili koledzy z branży. I nie było w tym przesady. W piątek, 13 września 2019 roku, Zbigniew Zapasiewicz, obchodziłby 85. urodziny.

Zbigniew Zapasiewicz unikał wywiadów i chronił swoje prywatne życie przed mediami East News

"Życie jest zjawiskiem bardzo serio, więc można je traktować z dystansem. Natomiast teatr to instytucja nie serio, więc trzeba ją traktować potwornie poważnie" - mawiał Zbigniew Zapasiewicz.

Urodził się 13 września 1934 roku w Warszawie, w rodzinie o aktorskich tradycjach. Brat jego matki, Jerzy Kreczmar był reżyserem teatralnym. Drugi z wujów, Jan - aktorem i wykładowcą w Szkole Teatralnej. Zbigniew Zapasiewicz od małego przejawiał odziedziczony po nich talent.

Pierwsze aktorskie szlify zdobywał w szkolnym teatrzyku. Jednak po maturze zdecydował się na "poważny fach". Studiował na wydziale chemii Politechniki Warszawskiej, ale ukrytego w genach przeznaczenia nie sposób było oszukać.

Mimo nieśmiałości

Po roku zgłębiania tajników reakcji chemicznych przyszły mistrz sceny, filmu i doskonały pedagog zdecydował się iść za głosem serca. Postanowił zdawać na warszawską PWST. Przed egzaminami poszedł poradzić się wuja, który był rektorem uczelni.

"Nawet nie wiem, jak ty mówisz, bo się w ogóle nie odzywasz. Jak chcesz, to zdawaj, ale ja na twój egzamin nie przyjdę" - podsumował plany bratanka Jan Kreczmar.

Debiutował tuż po dyplomie w 1956 roku - w Teatrze Młodej Warszawy, i to sceniczne deski były jego największą miłością.

"Pewnie sprawia to moja nieśmiałość albo niedostosowanie do rzeczywistości, bo chętnie chowam się za role w teatrze. Wydaje mi się, że robię to dość skutecznie" - mówił wiele lat później już jako uznany artysta.

Zdjęcie Zbigniew Zapasiewicz i Piotr Garlicki w filmie Krzysztofa Zanussiego "Barwy ochronne" (1976) / East News