Zayn śpiewa dla "Aladyna"

Były członek boysbandu One Direction Zayn opublikowali teledysk do piosenki "A Whole New World" promującej film "Aladyn". Wokaliście towarzyszy Zhavia Ward. Film trafi do kin 24 maja.

Kadr z filmu "Aladyn" /materiały prasowe

Kompozycja "A Whole New World" pojawi się w końcowych fragmentach filmu "Aladyn". Oryginalny utwór powstał do animacji z 1992 roku. Napisali go Alan Menken oraz Tim Rice. Wykonawcami byli Brad Kane oraz Lea Salonga. Kompozycja otrzymała nie tylko Oscara, ale też Grammy w kategorii piosenka roku.

Reklama

"Aladyn" to bajka zainspirowana opowieścią z "Księgi tysiąca i jednej nocy". Bohaterem jest tytułowy biedny chłopiec, który zakochuje się w księżniczce. Przez przypadek znajduje starą lampę, w której mieszka Dżin. W zamian za uwolnienie, obiecuje spełnić trzy życzenia chłopaka.

Reżyserią nowego filmu zajął się Guy Ritchie. Scenariusz napisał John August. W rolach głównych występują Will Smith jaki dżinn, Mena Massoud jako Aladyn, Naomi Scott jako Jasmine, Marwan Kenzari jako Jafar, Navid Negahban jako sułtan, Nasim Pedrad jako Dalia, Billy Magnussen jako książę Anders oraz Numan Acar jako Hakim.