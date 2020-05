"Zawierucha filmowa", czyli nowe show Rafała Zawieruchy

Już w najbliższą niedzielę, 17 maja, zadebiutuje instagramowy program "Zawierucha filmowa", którego pomysłodawcą i prowadzącym jest Rafał Zawierucha. Aktor zdradził, że do pierwszego odcinka zaprosił ludzi z ekipy najnowszego filmu Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood".

Rafał Zawierucha nie zwalnia tempa AFP

O projekcie "Zawierucha filmowa" aktor pisze w mediach społecznościowych już od kilku dni, jednak jak dotąd nie zdradził, kogo zaprosi do tego programu poświęconego ciekawym filmom.

Rąbka tajemnicy uchylił jednak niedawno w relacji na żywo, podczas której rozmawiał z Magdaleną Steczkowską.

"Jedyne, co mogę u ciebie zdradzić, to że będą też goście z 'Pewnego razu w Hollywood'" - zapowiedział Zawierucha, który w tym filmie Quentina Tarantino wcielił się w postać Romana Polańskiego.



Aktor wyjaśnił na Instagramie, że od dawna marzył o stworzeniu programu, w którym będzie mógł rozmawiać o kinie i polecać filmy warte obejrzenia. W rozmowie z Magdaleną Steczkowską wyjawił kilka szczegółów swojego show.

"Będziemy rozmawiać o filmie, o sytuacjach z planu, o przygotowaniach do roli, o budowaniu postaci, podstawowych wartościach i elementach, na które zwracają uwagę twórcy" - powiedział.

Wyjaśnił też, że pomysł na program powstał nie tylko z miłości do kina, ale również potrzeby wspierania innych twórców.

"Chiałbym, żeby osoby, które są już na innym pułapie, też nie bały się wciągania innych na pokład. To jest to, co powiedzieli mi kiedyś producenci 'Żądła': Musisz szanować każdego człowieka, nawet tego, co sprząta, bo nigdy nie wiesz, kiedy on cię przeskoczy i sobie o tobie przypomni" - powiedział Rafał Zawierucha.



Zdjęcie Rafał Zawierucha i Quentin Tarantino / Rex Features/EAST NEWS / East News

Program startuje na instagramowym koncie Zawieruchy w niedzielę, 17 maja, o 18.00. Aktor planuje także emisję w środy o 20.00. W trakcie każdego spotkania przewidziany jest konkurs, w którym będzie można wygrać autograf gościa, internauci będą mogli również zadawać zaproszonym osobom własne pytania.