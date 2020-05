Zastępczy festiwal filmowy w Karlowych Warach już w lipcu w prawie 80 miastach

Organizatorzy festiwalu filmowego w Karlovych Varach ogłosili program imprezy, która odbędzie się od 3 do 11 lipca tego roku. W ramach wydarzenia nazwanego „KVIFF at Your Cinema” (Festiwal w twoim kinie) pokażą szesnaście filmów w 96 kinach mieszczących się w blisko 80 czeskich miastach. Zastąpi to planowany właśnie na dni od 3 do 11 lipca festiwal, który z powodu pandemii COVID-19 nie może się odbyć w tradycyjnej formie. Kolejna standardowa edycja odbędzie się w 2021 roku.

To będzie wyjątkowa edycja festiwalu w Karlowych Warach /Ronny Hartmann /Getty Images

Wydarzenie "KVIFF w twoim kinie" towarzyszy każdego roku festiwalowi w Karlowych Warach i jest organizowane po zakończeniu samego festiwalu. Dzięki temu filmy tam wyświetlane mogą zobaczyć kinomani z całego kraju. Tym razem ta dodatkowa impreza zastąpi właściwy festiwal. Każdy z filmów zostanie wyświetlony w danym kinie tylko raz, a wszystkie pokazy organizowane będą w biorących udział w akcji kinach o tej samej porze.



"Skoro w obecnej sytuacji widzowie nie mogą przyjechać do Karlowych War, zdecydowaliśmy się na to, by dotrzeć do nich z przynajmniej częścią zaplanowanych tytułów. To nasz sposób na podziękowanie widzom, gościom i fanom kina, którzy każdego roku tworzą wyjątkową atmosferę w trakcie naszego festiwalu" - powiedział prezydent festiwalu Jiri Bartoska.



"Jesteśmy podekscytowani zainteresowaniem ze strony naszych widzów. To niesamowite, że blisko sto kin zdecydowało się wziąć udział w wydarzeniu 'KVIFF w twoim kinie'. Jestem przekonany, że razem z nimi uda się zaoferować widzom nie tylko wspaniałe filmy, ale i atmosferę tradycyjnego festiwalu" - wyraża nadzieję Bartoska.



Wśród filmów pokazanych podczas "KVIFF w twoim kinie" będą między innymi trzy europejskie premiery filmów wyświetlanych na tegorocznym festiwalu w Sundance. To "Luxor" z Andreą Riseborough, "Identifying Features" Fernandy Valadez oraz "The Mole Agent" Maite Alberdi. Pozostałe tytuły to "A l’abordage" (reż. Guillaume Brac), "Babyteeth" (reż. Shannon Murphy), "Bad Tales" (reż. Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo), "Ema" (reż. Pablo Larrain), "Słodziak" (reż. Alma Har’el), "Kubrick by Kubrick" (reż. Gregory Monro), "Meky" (reż. Simon Safranek), "Moffie" (reż. Oliver Hermanus), "Mogul Mowgli" (reż. Bassam Tariq), "Proxima" (reż. Alice Winocour), "Wildland" (reż. Jeanette Nordahl), "Yalda, a Night for Forgiveness" (reż. Massoud Bakhshi) oraz "Zumiriki" (reż. Oskar Alegria).

Kolejny, 55. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlovych Varach odbędzie się w dniach 2-10 lipca 2021 roku.