"Tak, bez wątpienia Benoit jest gejem" - powiedział Rian Johnson po konferencji prasowej filmu "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'", rozwiewając wątpliwości co do preferencji seksualnych granego przez Daniela Craiga bohatera.

"Glass Onion": Bohater Daniela Craiga jest gejem

Poza kryminalną intrygą "Glass Onion: Film z serii 'Na noże' pozwoli widzom poznać szczegóły prywatnego życia głównego bohatera serii. W pierwszej części detektyw grany przez Daniela Craiga Benoit Blanc od razu trafił na miejsce zbrodni i nie było czasu, by poznać go bliżej. W drugiej części będzie trochę inaczej.

Tym razem Benoit Blanc wyrusza na prywatną grecką wyspę, by poprowadzić nowe śledztwo. Właśnie tam miało miejsce coroczne spotkanie przyjaciół miliardera granego przez Edwarda Nortona . Coś, co miało być zwykłą zabawą, zamienia się w poważną zagadkę kryminalną. Dla Blanca to dar od losu, bo jak dowiadujemy się z filmu, detektyw zaczyna cierpieć na depresję, gdy przez dłuższy czas nie trafi mu się ciekawa sprawa. Czas ten spędza na długich kąpielach, w których towarzyszy mu mężczyzna przyzwyczajony do humorów geniusza. Po premierze filmu okazało się, że gra go właśnie Hugh Grant .