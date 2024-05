Żart ze spoliczkowania Chrisa Rocka? Komik nie był przekonany do tego pomysłu

Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w czasie 94. rozdania nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w marcu 2022 roku. Podczas ogłaszania zwycięzcy w kategorii "najlepszy dokument" komik Chris Rock odszedł nieco od scenariusza wydarzenia i zażartował z niektórych zgromadzonych gwiazd.

Gdy porównał łysinę Jady Pinkett Smith do filmu "G.I. Jane", na którego potrzeby Demi Moore ogoliła głowę, jej mąż Will Smith wszedł na scenę i go spoliczkował. Część zgromadzonych i widzów myślała, że to część skeczu. Wszelkie wątpliwości rozwiał Smith, który zaczął wulgarnie krzyczeć w kierunku Rocka. Później okazało się, że fryzura Jady Pinkett Smith jest wynikiem choroby. Nie wiadomo, czy Rock był tego świadomy.

Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

Incydent zdominował oscarową relację. Kilkadziesiąt minut później Smith odebrał Oscara za główną rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". Zgromadzeni na sali nagrodzili go owacjami. Po wszystkim Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii. Ta zabroniła mu uczestnictwa w gali rozdania Oscarów na 10 lat. Rock nie wniósł oskarżenia za spoliczkowanie.

Sytuację skomentowały gwiazdy. W obronie Smitha stanęli między innymi Denzel Washington i Tiffany Haddish. Skrytykowali go Kevin Costner, Judd Apatow, Mark Hamill i Wanda Sykes. Jim Carrey namawiał Rocka do pozwania Smitha.

"Bez lukru": Żart ze spoliczkowania Chrisa Rocka

Zdjęcia do "Bez lukru" powstawały chwilę po incydencie w czasie Oscarów. Rock miał się tam wcielić w prowadzącego galę. Pomysł był porosty — tym razem to on miał się na kimś fizycznie wyładować.

"Chris nie chciał... Nie był w stanie wystąpić. Nadal był trochę wstrząśnięty tym wydarzeniem" - mówił Seinfeld w podcaście Carveya i Spade'a. Zamiast niego w prowadzącego galę wcielił się komik Cedric the Entertainer.

Seinfeld nie był pewny, czy żart z Rockiem byłby zabawny. Według Carveya mógłby się on udać, jednak zawsze istniałaby wokół niego "mroczna otoczka". "Tak, ale czy to nas przyciąga? Mroczna otoczka? Nie wiem, czy to by zadziałało" - odparł Seinfeld.

Carvey odpowiedział, że gdyby Rock chciałby to zrobić, można by spróbować, a później wygładzić moment w czasie montażu.

"Bez lukru" ukazało się na platformie streamingowej Netflix 3 maja 2024 roku.