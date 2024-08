Pierwsza doniesienia na temat filmu aktorskiego "Niezwyciężony" mogliśmy usłyszeć jeszcze w 2017 roku - na długo przed premierą animowanego serialu, który powstał we współpracy Roberta Kirkmana z Prime Video. Teraz otrzymaliśmy rozczarowującą aktualizację.

"Niezwyciężony": wersja aktorska musi poczekać

Serial "Niezwyciężony trafił na platformę Prime Video w 2021 roku, a obecnie dostępne są dwa emocjonujące sezony. Nawet po wielkim sukcesie animacji, Robert Kirkman zapewniał, że prace nad filmem aktorskim wciąż trwają, choć jego dążenia, by produkcja była najwyższej jakości, spowodowała spowolnienie prac.



Podczas wywiadu na San Diego Comic-Con, Robert Kirkman został zapytany o aktualizację w sprawie filmu.

"Jest nadal w fazie rozwoju. Nadal współpracujemy z Universalem. Wszystko idzie bardzo dobrze. Uważam, że film musi być absolutnie doskonały. Dlatego zajmuje to dużo czasu, na przykład dostosowanie elementów i dopasowywanie wszystkiego do siebie" - wyjaśnił w rozmowie z "The Direct".

W dalszej części wypowiedzi zaznaczył, że prace trwają długo i pewnie jeszcze długo będą trwać, ponieważ nowa produkcja musi spełnić kilka warunków: powinna być tak dobra jak serial, a pod kilkoma względami nawet go przewyższyć.

"Niezwyciężony": kiedy zobaczymy film?

Odpowiedź na pytanie, kiedy zobaczymy aktorską produkcję, jest niejasna. Z wcześniejszych wypowiedzi twórcy serialu wynika, że dąży do tego, by animacja najpierw dotarła do finału, by później skupić się na filmie.

Biorąc pod uwagę, że Prime Video przedłużyło serial o 4 sezon, na długo przed tym, zanim otrzymaliśmy informacje o dacie premiery 3. sezonu "Niezwyciężonego", film jeszcze długo nie ujrzy światłą dziennego, a fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

"Niezwyciężony": o czym jest serial i komiksy?

Głównym bohaterem opowieści jest Mark Greyson (Steven Yuen), 18-letni syn jednego z najpotężniejszych superbohaterów na Ziemi - Omni-Mana (J.K. Simmons). Gdy nastolatek odkrywa, że odziedziczył po ojcu supermoce, postanawia pójść w jego ślady. Jako Niezwyciężony rozpoczyna walkę ze złem. Jego pomoc jest jak najbardziej wskazana. Świat herosów stracił właśnie Strażników Globu, których członkowie zostali zamordowani w tajemniczych i wyjątkowo okrutnych okolicznościach.