Zapomniany film z Markiem Hamillem po 10 latach trafi na kinowe ekrany

Wiadomości

"Sarkastyczny i samoświadomy", "Zabawne śmieciowe kino" - zaprezentowane w zwiastunie filmu "Virtually Heroes" ("Wirtualni bohaterowie") opinie nie pozostawiają wątpliwości co do tego, czego można się po nim spodziewać. Wyreżyserowane przez G.J. Echternkampa dzieło z Markiem Hamillem ("Gwiezdne wojny") w jednej z ról głównych, aż 10 lat czekało na to, by trafić do widzów.

Mark Hamill w filmie "Virtually Heroes" /Screen Media Films /materiały prasowe