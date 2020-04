"Zamknięci w teatrze", czyli teatralny serial online

W Teatrze Słowackiego w Krakowie realizowany jest teatralny serial online "Zamknięci w teatrze". Odcinki można oglądać w każdą środę i sobotę aż do odwołania.

"Zamknięci w teatrze": Plakat teatralnego serialu online /materiały prasowe

Jaki jest Teatr Słowackiego nocą? Pusty, ciemny, zamknięty. Inny. Pociągający. I trochę straszny. Co lubi? Jak oddycha? Czym się karmi? Kto w nim jest, kiedy nikogo w nim nie ma?

"Sprawdzą to aktorzy Słowaka. Zebrani. Zamknięci każdy w oddzielnym pomieszczeniu. Niekoniecznie dobrowolnie. Chociaż... ten budynek to teraz nie takie złe miejsce. To bezpieczne miejsce. Bo na zewnątrz (a może i w nas) budzą się upiory" - piszą o swym przedsięwzięciu twórcy.

"Zamknięci w domach myśleliśmy, jakby się z Wami spotkać. 'Zamknięci w teatrze' to nasza nowa, teatralno-serialowa produkcja. Internetowe poszukiwanie teatru w czasach zarazy" - dodają.



Autorem scenariusza i reżyserem przedsięwzięcia jest Jakub Roszkowski. W serialu online bierze udział zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Odcinki prezentowane są na oficjalnym profilu Teatru Słowackiego na Facebooku od 4 kwietnia w każdą środę i sobotę aż do odwołania. Do tej pory pojawiły się trzy odcinki. Czwarty już dzisiaj, 15 marca.



Piosenka, która pojawia się w 3. odcinku spektaklu, tak spodobała się widzom, że twórcy postanowili stworzyć z niej osobny teledysk.



"No to wyszedł nam song kwarantanny" - mówią.



Wideo "Otwieram głowę": Piosenka z udziałem aktorów #Teatrwkrakowie



Emisje serialu teatralnego online "Zamknięci w teatrze" zawsze o godzinie 20:00, w każdą środę i sobotę aż do odwołania. Zapraszamy!