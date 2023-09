"Zakonnica 2" hitem w kinach! Film zarobi fortunę?

"Zakonnica II": Kolejna część przerażającej serii zarabia miliony

Wraz z końcem lata północnoamerykańskie kina wracają do marazmu, jaki można tam było obserwować przed premierą filmów "Barbie" i "Oppenheimer" można pomarzyć. W miniony weekend do zwycięstwa wystarczyło 14,7 miliona dolarów. Taką kwotę zarobił horror "Zakonnica 2" , który został liderem tamtejszego box-office'u.

Na szczycie północnoamerykańskiego box-office’u doszło do wyrównanego pojedynku pomiędzy kontynuacją hitowego horroru, a debiutującymi w kinach "Duchami w Wenecji" Kennetha Branagha. O pozycji lidera zdecydowało zaledwie 200 tysięcy dolarów. Trzecia część przygód słynnego detektywa Herculesa Poirot zarobiła w północnoamerykańskich kinach 14,5 miliona dolarów i zajęła drugie miejsce.

Wideo "Zakonnica II" [trailer]

Najpopularniejsze filmy września

Zdjęcie Kadr z filmu "Zakonnica II" / materiały prasowe

W sumie wszystkie filmy wyświetlane w północnoamerykańskich kinach zarobiły tylko 62 miliony dolarów, co - jak wylicza portal "Variety" - jest drugim najsłabszym wynikiem tego roku. Analitycy rynku wskazują, że to już normalny stan rzeczy i wyliczają, że w poprzednich latach okres pomiędzy latem, a jesienią również przyniósł duże spadki w box-office. Problem jednak w tym, że w nadchodzących miesiącach nie widać premier, które miałyby ożywić sytuację w box-office. Strajk hollywoodzkich aktorów i scenarzystów sprawia, że największe premiery przekładane są na 2024 rok.

Największa premiera weekendu, film "Duchy w Wenecji", to trzecia część serii poświęconej Herculesowi Poirot, w którego wciela się Kenneth Branagh. Po słabo przyjętej drugiej części cyklu, czyli filmu "Śmierć na Nilu", w przypadku "trójki" zdecydowano się na budżet niższy aż o 30 milionów. Może to być decydujące w kwestii finałowych rozliczeń. Aktualnie na koncie filmu są 37,2 miliony dolarów na całym świecie i według analityków powinien się on przynajmniej zwrócić.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają filmy "Bez litości 3. Ostatni rozdział" (7,2 miliona dolarów), "Moje wielkie greckie wesele 3" (4,7 miliona) oraz "Barbie" (4 miliony).