Zakończono zdjęcia do rebootu serii „Resident Evil”

W 2021 roku do kin ma trafić kolejny film oparty na motywach serii popularnych gier komputerowych „Resident Evil”. Będzie to reboot kinowego cyklu z Millą Jovovich w roli głównej. Jak podało na Twitterze produkujące film studio Sony, zdjęcia do nowego „Resident Evil” zostały ukończone. Jego reżyserem jest Johannes Roberts („Podwodna pułapka”, „Nieznajomi: Ofiarowanie”).

Kadr z filmu "Resident Evil: Ostatni rozdział" /materiały prasowe

Ta wiadomość oznacza, że przyszły rok przyniesie kolejną produkcję rozgrywającą się w trakcie pandemii. Punktem wyjścia do historii opowiedzianej w grach i filmach serii "Resident Evil" jest bowiem tajemniczy wirus opracowany przez korporację Umbrella. Gdy wydostaje się on z laboratorium, większość populacji zamienia się w krwiożercze zombie. Bohaterowie serii walczą o przetrwanie w świecie opanowanym przez chaos.



Po raz pierwszy gra "Resident Evil" została przeniesiona na duży ekran w 2022 roku przez Paula W.S. Andersona. W kolejnych latach powstało pięć następnych części, a cykl zwieńczył film "Resident Evil: Ostatni rozdział" z 2016 roku. Teraz ta zombie-zabawa rozpocznie się od nowa.



"W moim filmie tak naprawdę chciałem wrócić do oryginalnych pierwszych dwóch części gry i odtworzyć to przerażające i pełne emocji doświadczenie, jakie było moim udziałem podczas grania. Jednocześnie chcę opowiedzieć historię o ludziach oraz o małym, umierającym, amerykańskim miasteczku. Czyli o czymś, z czym może utożsamić się współczesny widz" - mówił wcześniej Roberts w wywiadzie dla portalu "Deadline", przybliżając szczegóły swojego projektu.



W obsadzie rebootu serii "Resident Evil" wystąpili Kaya Scodelario ("Pełzająca śmierć") jako Claire Redfield, Hannah John-Kamen ("Ant-Man i Osa") jako Jill Valentine, Robbie Amell ("Upload") jako Chris Redfield, Tom Hopper ("The Umbrella Academy") jako Albert Wesker, Avan Jogia ("Zombieland: Kulki w łeb") jako Leon S. Kennedy i Neal McDonough ("Yellowstone") jako William Birkin.