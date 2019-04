Zakończono zdjęcia do "Legionów"

Ukończono zdjęcia do największej polskiej produkcji ostatnich lat - "Legionów" w reż. Dariusza Gajewskiego. Film w kinach już we wrześniu tego roku

Kadr z "Legionów" /Jacek Piotrowski /materiały dystrybutora

Filmowa superprodukcja "Legiony" to porywającą opowieść chłopakach i dziewczynach z legionowego pokolenia lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce Niepodległość. "Legiony" to kino przygodowe w najlepszym wydaniu, zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych. Opowieść o młodych ludziach, którzy nie wahali się, by rzucić się w wir walki o odzyskanie państwowości, ale także o tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia.



"Legiony" to uniwersalna historia o wchodzeniu w dorosłość w trudnych czasach, dojrzewaniu do wspólnoty. Wielka historia jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański), dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady - Ola (Wiktoria Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), jej narzeczony, członek Drużyn Strzeleckich i ułan.



Obok bohaterów fikcyjnych, których historie wzorowano jednak na życiorysach prawdziwych legionistów, w filmie pojawi się wiele postaci historycznych. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucznik Stanisław Kaszubski ps. "Król" (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc), porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i wielu innych.

Producentami filmu są Maciej Pawlicki i Adam Borowski. Autorami scenariusza Tomasz Łysiak, Dariusz Gajewski, Michał Godzic i Maciej Pawlicki. Reżyseruje Dariusz Gajewski - zdobywca Złotych Lwów na FPFF w Gdyni za film "Warszawa", zwycięzca scenariuszowego konkursu na film o Powstaniu Warszawskim. Głównym autorem zdjęć jest Jarosław Szoda ("Misja Afganistan", "Handlarz cudów", Strażacy"), a sekwencji szarży pod Rokitną - Arkadiusz Tomiak ("Człowiek z magicznym pudełkiem", "Zaćma", "Karbala", "Obława").



Realia epoki z pietyzmem odtwarzają: Magdalena Luterek-Rutkiewicz oraz Małgorzata Gwiazdecka i Joanna Pamuła (kostiumy), Anna Dąbrowska (charakteryzacja), Paweł Jarzębski (scenografia). Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat. Zdjęcia rozpoczęte w sierpniu 2017 roku, zakończyły się 10 kwietnia 2019 (łącznie 53 dni zdjęciowe). Budżet filmu wynosi 27 milionów złotych. Zdjęcia realizowane są m.in. w Bieszczadach, Cieszynie, Tokarni, Stradowie, okolicach Krakowa, Mrągowa, Węgrowa oraz Otwocka.