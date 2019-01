"Zakon Świętej Agaty": Wstrzymacie oddech ze strachu

Twórca trzech części "Piły" - Darren Lynn Bousman powraca ze złowieszczą rewelacją kina grozy, sakralnym horrorem „Zakon Świętej Agaty”. Najnowszy obraz reżysera to prawdziwy, "rozpędzony roller coaster strachu" (Bloody Disgusting) o klimacie dusznym jak kadzidło i czarnym jak zakonny habit. To film, który przyprawi o dreszcze i palpitacje serca nawet najtwardszych miłośników horrorów.

Kadr z horroru "Zakon Świętej Agaty" /materiały dystrybutora

Przekrocz bramę zapomnianego przez Boga klasztoru i podejmij desperacką walkę o ocalenie duszy. "Nie muszę ci tłumaczyć, jak zły jest świat" - mówi siostra przełożona przyjmując do zakonu Mary, młodą, ciężarną kobietę, która szuka schronienia w klasztorze na prowincji stanu Georgia.

Zakonnice obiecują jej pomoc, ale w zamian oczekują bezwzględnego przestrzegania reguł zgromadzenia i wyrzeknięcia się zepsucia, jakie niesie ze sobą "zewnętrzny świat". Mary przystaje na te warunki, widząc tam idealne miejsce dla narodzin dziecka.



Z czasem jednak to, co wydawało się bezpiecznym azylem, zaczyna odsłaniać swoją prawdziwą, przerażającą naturę. Czy prześladowana przez widma przeszłości i niemogąca nikomu zaufać Mary, znajdzie w sobie siłę, by wyzwolić się spod kontroli demonicznej matki przełożonej i ocalić duszę swoją oraz nienarodzonego dziecka?