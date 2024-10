"Zaklęci": Gwiazdy w oryginalnym i polskim dubbingu

Nowy film animowany "Zaklęci" porwie zarówno najmłodszych, jak i dorosłych widzów w zaczarowaną przygodę, pełną zaskakujących zwrotów akcji, nadprzyrodzonych zjawisk i osobliwych bohaterów. To uniwersalna historia o relacjach rodzinnych, które czasem trudno nazwać bajkowymi, ale dzięki wysiłkowi i wzajemnemu zrozumieniu, potrafią być prawdziwie piękne i wzmacniające.

Za powstaniem filmu stoją nagradzani i cenieni artyści, m.in. Vicky Jensen (reżyserka "Shreka"), Alan Menken (kompozytor muzyki do "Pięknej i Bestii") i Glenn Slater (autor tekstów do piosenek z "Zaplątanych"). W oryginalnej obsadzie dubbingu znaleźli się m.in. Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane i Tituss Burgess. W polskiej wersji językowej udział wzięli: Magdalena Dąbkowska, Krzysztof Gosztyła, Ewa Prus, Piotr Grabowski, Kuba Badach, Krzysztof Dracz, Martin Fitch, Katarzyna Dąbrowska i Anna Szymańczyk.

Zobacz zwiastun animacji "Zaklęci"!

Niezwykły i uniwersalny przekaz

"Mitologia i baśnie zawsze były częścią mojego życia i wychowania. Mój ojciec, syn rumuńskich imigrantów, był aspirującym pisarzem, a moja matka, wychowana na Kostaryce przez rodziców o literackich zamiłowaniach, nauczyła nas kochać sztukę i stare rodzinne historie. Sztuka opowiadania była zakorzeniona w naszych rodzinach od pokoleń" - wyznała Vicky Jensen.



"Kiedy przedstawiono mi główną oś historii 'Zaklętych', natychmiast rozpoznałam niezwykły i uniwersalny przekaz, który był bijącym sercem tej koncepcji. Oryginalny pomysł, choć już z ogromnym potencjałem, potrzebował muzycznej oprawy, by w pełni rozkwitnąć. Jak mówi stare teatralne powiedzenie: 'Jeśli uczucia są zbyt wielkie, by wyrazić je słowami, wyśpiewaj je!'. To właśnie wtedy kompozytor Alan Menken i autor tekstów Glenn Slater dołączyli do zespołu i dodali filmowi rozśpiewaną duszę" - zdradziła reżyserka "Zaklętych".



Tak prezentuje się plakat "Zaklętych"



"'Zaklęci' opowiadają o tym, co tak naprawdę tworzy rodzinę. Wierzę, że jak w każdym ponadczasowym micie czy klasycznej baśni, znaczenie filmu sięga głębiej i dalej niż w tej konkretnej rodzinie. Mówi o dzieciach i ich rodzicach oraz o rodzajach osamotnienia, które mogą się między nimi pojawić, a także o krokach, które musimy podjąć, o tym, jak możemy wspólnie działać, aby budować większe zrozumienie" - podsumowała Jensen.



"Zaklęci": Opis filmu

"Zaklęci" opowiadają o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która - gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory - musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo.