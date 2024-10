Joanna Kreft-Baka po raz pierwszy pojawiła się na ekranie pod koniec lat 80., jednak to rola w kultowej komedii "Kogel-mogel" z 1988 roku przyniosła jej rozpoznawalność. W filmie Romana Załuskiego wcieliła się w koleżankę głównej bohaterki, Kasi Solskiej. Choć film zyskał ogromną popularność, Kreft-Baka nie kontynuowała kariery na ekranie - wybrała teatr, gdzie pracuje do dziś.

Joanna Kreft-Baka i jej droga teatralna

Joanna Kreft-Baka ukończyła szkołę teatralną w 1988 roku, jednak na scenie zadebiutowała już trzy lata wcześniej. Pierwszą rolę zagrała w "Historii" Witolda Gombrowicza na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Od tamtej pory występowała na deskach teatrów w całej Polsce, w tym w Teatrze Muzycznym w Gdyni i Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Ostatecznie zakotwiczyła w gdańskim Teatrze Wybrzeże, z którym związana jest z krótkimi przerwami od 1989 roku.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Opowieści Franka" [trailer] materiały prasowe

Życie prywatne: małżeństwo z Mirosławem Baką

Aktorka poznała swojego męża, Mirosława Bakę, jeszcze na studiach. Jak wspominała, zauważyli się już podczas egzaminów wstępnych, a po kilku miesiącach byli już parą. Ich związek, choć szczęśliwy, nie obył się bez trudnych momentów. Para przeszła poważny kryzys, kiedy "Mirek poczuł się zbyt pewny siebie" - przyznaje aktorka. Po krótkiej przerwie wrócili do siebie i pobrali się w 1988 roku. Od tego czasu stanowią zgodne małżeństwo, choć początki wspólnego życia były trudne. W jednym z wywiadów Baka wspominał, że w czasach, gdy brakowało propozycji aktorskich, musiał podjąć się pracy fizycznej, by utrzymać rodzinę.

Zdjęcie Mirosław Baka / Gałązka / AKPA

Małżeńska codzienność i wspólna droga

Joanna Kreft-Baka podkreśla, że ich związek jest oparty na wzajemnym wsparciu i dbałości o relację. Aktorka często wspomina, że Mirek zaprasza ją na kolacje i obdarowuje kwiatami, dbając o romantyzm nawet po wielu latach wspólnego życia. Baka z kolei przyznaje, że w trudnych momentach to ona mobilizowała go do działania, wierząc, że wkrótce wszystko się ułoży. "Zawsze mówiłem: Jutro ktoś zadzwoni. I dzwonił" - wspomina aktor.

Joanna Kreft-Baka: życie zawodowe dzisiaj

Dziś Joanna ma 59 lat i skupia się głównie na pracy w teatrze, z którym jest związana od lat. Choć sporadycznie pojawia się na ekranie, sama przyznaje, że cieszy ją, że nie jest "gwiazdą" - tę rolę pozostawia swojemu mężowi, Mirosławowi Bace. Dzięki temu może spokojnie rozwijać się artystycznie na scenie i cieszyć się życiem z dala od błysku fleszy. W 2023 roku widzowie mogli ją zobaczyć w serialu Polsatu "Bracia", gdzie zagrała rolę Anny, przyjaciółki jednej z głównych bohaterek.

Zdjęcie Joanna Kreft-Baka i Mirosław Baka / Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

Pierwotnie tekst ukazał się w styczniu 2024 roku, a my - ze względu na dużą popularność materiału - odświeżyliśmy jego treść.

Zobacz też:

Odcięła się od "M jak miłość". Teraz występuje pod pseudonimem

Małżeństwa, które podbiły serca widzów. Kultowi bohaterowie po latach

Mirosław Baka kocha ją do szaleństwa. Przydarzyła im się tylko jedna słabsza chwila