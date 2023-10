"Elisabeth nie chciała, by jej bohaterka była kobietą władczą, twardą i brutalną, innymi słowy kimś w rodzaju wojowniczej amazonki. Chciała zagrać wrażliwą, normalną, inteligentną kobietę, która musi przywieść do zguby swego przyjaciela, szefa i kochanka. Sądzę, że w efekcie udało nam się podkreślić tak dobrze wszystkim znaną delikatność Elisabeth Shue, a zarazem zaproponować jej rolę inną od tych, w których zwykło się ją oglądać" - mówił reżyser Paul Verhoeven.

Kolejnym aktorskim wyzwaniem była rola autystycznej kobiety w dramacie "Molly". Tytułowa bohaterka to piękna, młoda kobietą o niepohamowanej, nieokiełznanej chęci do życia. Jej brat Buck (Aaron Eckhart), 32-latek z rozkwitającą karierą i bardzo aktywny towarzysko, miał do tej pory niewielki kontakt z Molly, aż do czasu, kiedy zamknięto zakład opieki, w którym się znajdowała. Musi zabrać siostrę do siebie i zaopiekować się nią, co szybko okazuje się być pracą na cały etat. Śmiała i pełna dziecinnej energii Molly wywraca życie swojego brata do góry nogami i zamienia jego uporządkowany świat w chaos. I właśnie wtedy, kiedy sytuacja zaczyna całkowicie wymykać się spod kontroli, Molly zostaje kandydatką do poddania się eksperymentalnej kuracji, która może całkowicie ją uleczyć...



Nagie dziewczyny i krwawa jatka

W nietypowej roli i niecodziennym repertuarze oglądaliśmy Shue w filmie "Pirania 3D" (2010). Wcieliła się w piękną policjantkę stojącej na czele grupy nieznajomych, którzy wspólnie starają się uciec przed potężnymi szczękami krwiożerczych potworów.

Reżyser "Piranii" Alexandre Aja, mówił, że "Pirania 3D" jest realizacją "pragnienia powrotu do klimatów lat 80., kiedy film i straszył i bawił, kiedy nie obawiano się nagości i masakry w jednym, rozrywkowym wydaniu". "Chcę zwiększyć poziom strachu, zwiększyć ilość akcji i natężenie krwawej jatki. Myślę, że widzowie chętnie wybiorą się w tę ekstremalną podróż. Bezeceństwa ferii wiosennych przeistoczą się w kino katastroficzne, gdy piranie zaczną atakować Bogu ducha winnych imprezowiczów. Będzie i śmiesznie i strasznie" - wyjaśniał Aja.

A producent wykonawczy Alix Taylor dodawał: "Mamy tu nagie dziewczyny, rozszalałe ryby-ludojady, świetnych aktorów, zabawną historię i technologię 3D. Producent Mark Canton uważa, że zrobiliśmy "Szczęki" naszych czasów, ale ja sądzę, że nasz film będzie bardziej rozrywkowy".

Elizabeth Sue: Kryminale zagadki i... tenis

W 2012 roku Elizabeth Shue dołączyła do obsady serialu "CSI: kryminalne zagadki Las Vegas", zastępując Marg Helgenberger, która przez 11 sezonów grała jedną z głównych bohaterek serii, Catherine Willows.

Shue oglądaliśmy w "CSI: kryminalne zagadki Las Vegas" przez cztery sezony. W zrealizowanym w 2015 dwuczęściowym finale 15. sezonu, będącym równocześnie zwieńczeniem całej serii, dowiedzieliśmy się, że jej bohaterka zginęła.

Będąc wielką fanką tenisa Shue żartobliwie zasugerowała producentom serialu, by spróbowali osadzić akcję jednego odcinka podczas turnieju tenisowego. Tak też się stało, w jednym z epizodów 13. odcinka na ekranie pojawili się m.in. 18-krotny triumfator Wielkiego Szlema Chris Evert, tenisistka Lindsay Davenport oraz specjalista od miksta Justin Gimelstob.

Na tenisowym korcie oglądaliśmy też Shue w filmie "Wojna płci" przypominającym legendarny mecz tenisowy z 1973 pomiędzy liderką światowych rankingów Billie Jean King (Emma Stone) i bezczelnie pewnym siebie byłym mistrzem Bobby Riggs (Steve Carrell). Shue wcieliła się w postać żony Riggsa - Priscilli.



"Prawdopodobnie uczono ją, że mężczyznom należy się podporządkowywać, ale ona źle się czuła w poddańczej roli. Podczas pracy nad tym filmem dużo myślałam o mojej mamie, która skończyła Wellesley College, a jednak nie zrobiła kariery zawodowej. Myślę, że Priscilli było ciężko z tym, że nie może realizować swoich marzeń, podczas gdy Bobby po prostu to robił. Sądzę, że zazdrościła mu wolności, a jednocześnie dbałą o dobro rodziny" - mówiła aktorka.

Aktorkę oglądaliśmy też u boku Bruce'a Willisa w remake'u kultowego "Życzenia śmierci".



Ostatnie lata to dla Shue czas telewizyjnych produkcji. Najpierw zagrała główną rolę w świetnie przyjętym przez krytyków pierwszym sezonie serialu "The Boys", następnie pojawiła się gościnnie w produkcji "Cobra Kai", wracając po niemal 40 latachdo roli, który rozpoczęła jej aktorską karierę.