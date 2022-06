Jak informuje portal "Deadline", Robert Rodriguez nie tylko wyreżyseruje nowych "Małych agentów", ale też napisze scenariusz filmu "Spy Kids" i go wyprodukuje. W pisaniu scenariusza pomoże mu Racer Max. Panowie przedstawią w nim światu nową rodzinę szpiegów. Będzie to druga współpraca Rodrigueza z Netfliksem po sukcesie jego innego familijnego filmu superbohaterskiego: "Będziemy bohaterami".



W centrum fabuły filmu "Spy Kids" znajdzie się potężny twórca gier komputerowych, który z pomocą nieświadomej jego zamiarów dwójki dzieci największych na świecie superagentów, roześle groźnego wirusa, dzięki czemu przejmie kontrolę nad wszelką technologią. Dzieciaki same będą musiały zostać szpiegami, by uratować świat i uwolnić porwanych rodziców.

Reklama

Dla Netfliksa projekt nowej wersji "Małych agentów" to kolejny krok w stronę zdobycia młodszego widza. O sile familijnych projektów czerpiących garściami z kina gatunkowego przekonał sukces filmu "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Podobną popularnością cieszyła się komedia "Dzień na tak", w której zagrała Everly Carganilla, którą teraz zobaczymy w filmie "Spy Kids".

Wideo "Projekt Adam": Oficjalny zwiastun

Wśród czekających na premierę filmów familijnych Netfliksa są jeszcze m.in. "Slumberland" z Jasonem Momoą , "Enola Holmes 2" z Millie Bobby Brown oraz "Akademia Dobra i Zła" z Charlize Theron i Kerry Washington .

Wideo "Enola Holmes": Oficjalny zwiastun

Dla studia Skydance film "Sky Kids" będzie kolejną współpracą z Netfliksem. Wcześniej studio wyprodukowało dla tego giganta streamingowego filmy "The Old Guard" oraz "6 Underground". Teraz na premierę czeka jeszcze "Heart of Stone" z Gal Gadot w roli głównej.