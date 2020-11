Zac Efron gwiazdą thrillera "Gold"

Trwają przygotowania do produkcji, w której jedną z głównych ról zagra Zac Efron. Gwieździe "High School Musical" w filmie "Gold" partnerował będzie Anthony Hayes. Aktor znany z takich filmów jak "Królestwo zwierząt", "Światło między oceanami" oraz niedawny, poświęcony wojnie w Wietnamie, film "Bitwa o Long Tan".

Zac Efron podczas promocji filmu "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" w Sundance /Neilson Barnard / AFP

"Gold" będzie drugim filmem pełnometrażowym wyreżyserowanym przez Hayesa po dramacie "The Empty" z 2008 roku. Hayes jest również współautorem scenariusza filmu "Gold", który napisał razem z Polly Smyth. Jest to debiutancki scenariusz specjalistki od kostiumów, która pracowała wcześniej na planach takich horrorów, jak "Zabójca" oraz "Crawlspace".

Zapowiadany jako survival thriller o chciwości oraz o tym, jak daleko gotowi są posunąć się ludzie, by ochronić swoje bogactwo, zapowiada się na uwspółcześnioną wersję słynnego "Skarbu Sierra Madre". Akcja filmu rozgrywać się będzie w surowych krajobrazach Australii.

Bohaterami filmu będą dwaj nieznajomi, którzy w trakcie podróży przez pustynię natrafiają na największy samorodek złota, jaki kiedykolwiek został znaleziony. Szybko opracowują plan wydostania grudy złota i jej ochrony.



Pierwszy z mężczyzn wyrusza po niezbędny sprzęt. Drugi walczył będzie z przeciwnościami przyrody, dzikimi psami oraz tajemniczymi intruzami. A także z rosnącym przekonaniem, że został pozostawiony na pastwę losu.

"To ekscytująca, trzymająca w napięciu i uniwersalna historia o chciwości, ludziach oraz o tym, kim jesteśmy, co zrobiliśmy dla świata i dokąd trafimy, jeśli nie będziemy ostrożni. Możliwość obsadzenia w głównej roli Zaca Efrona to dla mnie prawdziwe błogosławieństwo. To, co teraz stworzy, w niczym nie będzie przypominać jego dotychczasowych dokonań" - mówi o filmie "Gold" jego reżyser.