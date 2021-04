"Zabij to i wyjedź z tego miasta" oraz "Nędznicy" ze Złotymi Taśmami

"Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego oraz "Nędznicy" Ladja Ly zostali laureatami Złotych Taśm 2020, przyznanych przez Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyróżnienia otrzymali m.in. Jan Komasa za "Salę samobójców. Hejtera" i Piotr Domalewski za "Jak najdalej stąd".

Złote Taśmy przyznają krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI nieprzerwanie od 1985 roku.



W środowym komunikacie SFP ogłosiło zwycięzców nagród za filmy wprowadzone na ekrany polskich kin w 2020 r.

W kategorii filmu polskiego laureatem został "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, czyli przejmująca, animowana opowieść o przemijaniu. Reżyser powraca w niej do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i przyjaciela Tadeusza Nalepę. Film to także plastyczne, autorskie, sentymentalne spojrzenie twórcy na jego rodzinne miasto - Łódź. Głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda. W "Zabij..." można usłyszeć również utwory Tadeusza Nalepy.

Wyróżnienia powędrowały do "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego i "Sali samobójców. Hejtera" Jana Komasy.

Złotą Taśmę w kategorii film zagraniczny przyznano "Nędznikom" Ladja Ly. Opowieść o konfrontacjach między policją a mieszkańcami paryskich przedmieść pokazano premierowo w konkursie głównym 72. festiwalu w Cannes. Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony krytyków. Oceniano go jako "obiecujący", "absorbujący", "bardzo wiarygodny obraz". Jordan Mintzer z "The Hollywood Reporter" pisał, że "Nędznicy" to "szorstki i ognisty thriller miejski, podkreślony zjadliwym komentarzem społecznym na temat obecnego stanu przedmieść Paryża, które ukazane są jako 'beczka prochu'".

W tej kategorii wyróżnienia otrzymały filmy "Szarlatan" Agnieszki Holland i "Babyteeth" Shannon Murphy.

Dotychczas Złotymi Taśmami doceniono dzieła m.in. Ingmara Bergmana, Federico Felliniego, Michelangelo Antonioniego, Luchino Viscontiego, Andrieja Tarkowskiego, Luisa Bunuela, Jiriego Menzla i Alfonso Quarona, a także Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Wojciecha Hasa, Jerzego Skolimowskiego, Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Munka, Kazimierza Kutza i Pawła Pawlikowskiego.