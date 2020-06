"Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego trafi do polskich kin

"Zabij to i wyjedź z tego miasta", jedna z najgłośniejszych polskich animacji ostatnich lat, zdobyła prestiżowe wyróżnienie jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy. Film trafi też na ekrany polskich kin, na razie nieznana jest jednak data premiery.

W animacji Mariusza Wilczyńskiego ((C) usłyszymy m.in. Andrzeja Chyrę, Małgorzatę Kożuchowska i oraz Anję Rubik /Dominika Zarzycka/NurPhoto /Getty Images

Realizowany przez 13 lat pełnometrażowy film łódzkiego reżysera, animatora, malarza i performera to autobiograficzna opowieść rozgrywająca się na przestrzeni wielu dekad. "Zabij to i wyjedź z tego miasta" zachwycił światową krytykę - Peter Bradshaw z The Guardian opisał film Wilczyńskiego jako "surowy, intensywny sen, zahaczający o geniusz". Z kolei David Ehrlich z Indiewire zwraca uwagę na "szczerość, która bije z ekranu", podkreślając jednocześnie, że film jest "oniryczną, szaloną jazdą przez umysł Wilczyńskiego".



"Zabij to i wyjedź z tego miasta" to portret minionego czasu nasycony osobistą i zbiorową pamięcią; filmowy kolaż utkany z chwil, spotkań, rozmów i miejsc czasów PRL. Zarówno warstwa wizualna, jak i dźwiękowa filmu działa jak podróż w czasie do miejsc już nieistniejących - mieszkań, sklepów, stacji kolejowych, przystanków tramwajowych i pensjonatów nad morzem.



Wilczyński zaludnia ulice, tramwaje i sklepy przemysłowej Łodzi postaciami, skrawkami pamięci i szlagierami z dawnych lat, które przenoszą nas z powrotem do świata naszej młodości. Bohaterowie filmu, którymi są zarówno przyjaciele twórcy, jak i jego rodzina, wędrują przez labirynt pamięci reżysera, który swoją opowieścią przeciwstawia się ciemności i zapomnieniu.



Filmowym postaciom głosów użyczyli: Krystyna Janda, Marek Kondrat, Małgorzata Kożuchowska, Gustaw Holoubek, Irena Kwiatkowska, Maja Ostaszewska, Barbara Krafftówna, Anna Dymna, Andrzej Wajda, Daniel Olbrychski, Tomasz Stańko, Tadeusz Nalepa, Andrzej Chyra i Anja Rubik.



Dźwiękowym dopełnieniem animacji Wilczyńskiego jest muzyka Tadeusza Nalepy. W filmie zostały wykorzystane jego klasyczne utwory oraz niepublikowane wcześniej materiały (zarówno solo, jak i z czasów Breakout), a sam Nalepa jest jednocześnie jednym z bohaterów opowieści.



Film Mariusza Wilczyńskiego miał swoją premierę na 70. MFF w Berlinie, będąc jednocześnie jedynym polskim filmem w tegorocznym konkursie.



"Zabij to i wyjedź z tego miasta" trafi na ekrany polskich kin, na razie nieznana jest jednak data premiery. Dystrybutorem obrazu jest Gutek Film.