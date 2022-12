Vince Vaughn niedawno wziął udział w premierze napisanej przez siebie komedii "Jak nie zwariować w Święta". Przy tej okazji padło pytanie o pomysł na kontynuację " Zabaw z piłką ", o którym niedawno wspomniał Justin Long .

Aktor potwierdził, że zarówno on jak i Ben Stiller są zainteresowani występem w drugiej części do "Zabaw z piłką". Zainteresowaniu towarzyszy jednak ostrożność.

"Zawsze jest gadanie o takich projektach w nieskończoność. Miałem zabawny pomysł na drugą część, spodobał się szefostwu studia, więc zobaczymy, co z tego będzie. Wydaje mi się, że Ben jest otwarty na zrobienie tego filmu. I myślę, że jest w tym samym miejscu co ja. Jeśli pomysł na kontynuację oceni jako rzeczywiście zabawny i świetny, to super będzie ją zrobić. Jeśli jednak uzna, że to zupełnie to samo, co pierwszy film, to nie ma sensu go kręcić" – powiedział Vaugn cytowany przez portal "The Hollywood Reporter".

"Zabawy z piłką": O czym jest film?

Komedia "Zabawy z piłką" opowiada historię Petera LaFleura (w tej roli Vaughn). Jest on właścicielem podupadającej siłowni o swojsko brzmiącej nazwie Szary Przeciętniaczek. Chce ją przejąć White Goodman (Stiller), żądny władzy megaloman, do którego należy sieć klubów fitness Globalna Siłownia.

Jedynym ratunkiem dla zadłużonego Szarego Przeciętniaczka jest zwycięstwo w turnieju zbijaka nad drużyną Globalnej Siłowni. Problem w tym, że klienci Przeciętniaczka, to banda nieudaczników, którzy nie odróżniają piłki od boiska. A do turnieju zostało tylko kilka tygodni... Ale od czego są wola walki i duch sportowej rywalizacji? – czytamy w oficjalnym opisie filmu wyreżyserowanego przez Rawsona Marshalla Thurbera.

"Chcielibyśmy być pewni, że druga część 'Zabaw z piłką' będzie miłą kontynuacją pierwszego filmu i opowie historię, która sama się obroni. Myślę, że dla wszystkich nas taki jest właśnie ten mój pomysł. Byłoby świetnie zebrać raz jeszcze całą ekipę. A jeśli nie, pozostanie to kolejnym pomysłem obijającym się po kątach" – zakończył temat drugiej części Vaughn.