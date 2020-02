"Zabawa w chowanego": Nowy film Sekielskiego już 28 marca

Na 28 marca zaplanowana jest premiera nowego filmu Tomasza Sekielskiego "Zabawa w chowanego" - kontynuacji głośnego dokumentu "Tylko nie mów nikomu". Film będzie można zobaczyć za darmo na kanale YouTube.

Tomasz Sekielski AKPA

Datę premiery "Zabawy w chowanego" Sekielski podał podczas youtubowego programu "Sekielski Sunday Night Live".

"Wiem, że wielu z was niecierpliwie czekało. Czeka też - jak czytam w prasie branżowej - Jacek Kurski, aby w jakiś sposób przykryć nasz film. Myślę, że będzie to film na tyle ważny, mocny, że nawet jeśli Jacek Kurski stanie na głowie, zaklaszcze stopami, to nie przykryje tego, co w filmie pokażemy" - słowa Sekielskiego cytuje portal Wirtualnemedia.pl.



"Jest jeszcze wiele do zrobienia w relacjach wymiar sprawiedliwości - Kościół, a Kościół jest wciąż instytucją uprzywilejowaną z niezrozumiałych dla nas powodów. Pokażemy historię, która pokazuje, że Kościół jest traktowany w sposób wyjątkowy, czego nie przewiduje polskie prawo" - Tomasz Sekielski mówił w listopadzie 2019 podczas gali wręczenia nagród Towarzystwa Dziennikarskiego.



"Zabawa w chowanego" ma być kontynuacją filmu "Tylko nie mów nikomu", który miał premierę 11 maja na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube. Do tej pory film odnotował ponad 23 miliony wyświetleń.



W dwugodzinnym dokumencie braci Sekielskich (producentem obrazu był Marek Sekielski) znalazły się m.in. wywiady z ofiarami księży, zapis konfrontacji ofiar i księży, rozmowy z psychologiem i prawnikami. Można zobaczyć zdjęcia bohaterów sprzed lat, kamera towarzyszy im w podróżach do miejsc, w których - jak opisują - dochodziło do molestowania.

Sekielski zebrał budżet filmu dzięki zbiórce na jednym z portali crowdfundingowych. Decyzję tę tłumaczył chęcią zrealizowania obiektywnego i odważnego materiału, którego treść nie mogłaby być przez nikogo ocenzurowana.

Tomasz Sekielski przez 15 lat był związany ze stacją TVN. Od 2013 do 2016 roku prowadził swój autorski program w TVP1. W 2017 roku wyprodukował serial dokumentalny "Teoria spisku". Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, między innymi Grand Press z 2006 roku.