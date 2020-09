Wznowiono zdjęcia do serialowego „Władcy pierścieni”

Kolejne dobre informacje dla wielbicieli kina i seriali napływają z Nowej Zelandii. Niedawno James Cameron ogłosił, że zrealizował tam całość zdjęć do filmu „Avatar 2”, a zdjęcia do filmu „Avatar 3” są ukończone w 95 proc. Teraz dowiadujemy się, że ruszyła wstrzymana z powodu pandemii COVID-19 produkcja serialu „The Lord of the Rings” na motywach twórczości J.R.R. Tolkiena.

Wraz z rozpoczęciem zdjęć do serialowej wersji "Władcy pierścieni", powiększa się liczba produkcji telewizyjnych, które powstają aktualnie w Nowej Zelandii. Wśród nich jest jeszcze serial Netfliksa "Sweet Tooth", którego bohaterem jest pół-chłopiec, pół-jeleń. Na 30 września zaplanowane zostało też rozpoczęcie zdjęć do aktorskiej wersji kultowego anime "Cowboy Bebop".



Produkcję serialu "The Lord of the Rings" wstrzymano w połowie marca tego roku. Przed przerwą udało się zrealizować niemal całe zdjęcia do dwóch pierwszych odcinków, których reżyserem jest J.A. Bayona. Twórcy serialu potraktowali przymusową przerwę jako okazję do spokojnego napisania scenariuszy całego sezonu. Przeczekano także dzięki temu przypadającą na ten okres w Nowej Zelandii zimę.



Wydarzenia serialu "The Lord of the Rings" rozgrywać się będą setki lat przed tymi znanymi z ekranizacji autorstwa Petera Jacksona. Nieznane są dokładniejsze szczegóły jego fabuły. W rolach głównych występują w nim Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark , Ismael Cruz Cordova , Ema Horvath , Markella Kavenagh, Joseph Mawle , Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers oraz Daniel Weyman



Aktywni w Nowej Zelandii są też twórcy filmów. Oprócz Camerona, swój nowy film - "The Power of the Dog" - kręci tam Jane Campion. Także w Nowej Zelandii powstaną zdjęcia do nowego filmu duetu Peter Farrelly i Viggo Mortensen. Po nagrodzonym Oscarem "Green Book" tym razem opowiedzą kolejną prawdziwą historię w filmie "The Greatest Beer Run Ever". Poświęcony on będzie weteranowi wojennemu, który rusza do Wietnamu, by napić się piwa z walczącymi w wojnie amerykańskimi żołnierzami.