Wznowiono zdjęcia do filmu "The Prom" w gwiazdorskiej obsadzie

W czwartek, 23 lipca, w Los Angeles ponownie ruszyły prace na planie nowego projektu Netfliksa, reżyserowanego przez Ryana Murphy'ego filmu "The Prom". To jedna z niewielu produkcji, jakie w trakcie pandemii COVID-19 zostały rozpoczęte w Kalifornii. I drugi film Netfliksa, którego produkcja w Stanach została wznowiona. Wcześniej na plan wróciła ekipa komedii "Hubie Halloween" z Adamem Sandlerem.

Meryl Streep i Nicole Kidman znów spotkały się na planie /John Shearer/WireImage /Getty Images

Według informacji podanych przez portal "The Hollywood Reporter", zdjęcia mają potrwać cztery dni. Nie wszystkie gwiazdy z obsady pojawią się na planie. Ma to związek z tym, że niektóre z nich już zakończyły swoje zdjęcia. Produkcja została przerwana z powodu pandemii COVID-19 na zaledwie dwa dni przed końcem. Teraz, z powodu zachowania niezbędnej ostrożności, końcowe zdjęcia potrwają dłużej. Wznowienie produkcji traktowane jest też jako swego rodzaju test dla Netfliksa, który opracował swoje procedury bezpieczeństwa na planie.



"The Prom" to adaptacja nominowanego do nagrody Tony musicalu pod tym samym tytułem. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Awkwafina i Keegan-Michael Key.



Meryl Streep wcieli się w rolę dwukrotnej zwyciężczyni nagrody Tony, Dee Dee Allen. Razem z Barrym Glickmanem (w tej roli James Corden) występuje ona w musicalu o Eleanor Roosevelt. Przedstawienie okazuje się ogromną klapą i aby ratować kariery, Allen i Glickman szukają okazji do przypodobania się opinii publicznej. Razem z Angie Dickinson i Trentem Oliverem (Nicole Kidman i Andrew Rannells) odnajdują Emmę, licealistkę z konserwatywnego miasteczka w Indianie, która chciała pójść na bal maturalny ze swoją ukochaną. Rada rodziców, nie chcąc do tego dopuścić, odwołała bal maturalny. Z pomocą Emmie przybywa ekipa z Broadwayu.

Ariana DeBose wcieli się w rolę Alyssy, popularnej w szkole córki szefowej rady rodziców, której rolę zagra Kerry Washington. Awkwafina zagra specjalistkę od reklamy, panią Sheldon, a Keegan-Michael Key sprzyjającego Emmie dyrektora szkoły.