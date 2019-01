Wystawa "Sztuka DC - Świt Superbohaterów" w Łodzi

Oryginalne kostiumy i rekwizyty ze słynnych hollywoodzkich filmów o superbohaterach, m.in. Batmanie i Supermanie, oraz ponad 160 rysunków wydawnictwa DC znajdzie się na wystawie "Sztuka DC - Świt Superbohaterów", która jesienią zostanie zaprezentowana w Łodzi.

Rafał Syska, Hanna Zdanowska i Adam Radoń zapowiadają wystawę "Sztuka DC - Świt Superbohaterów" w Łodzi /materiały prasowe

"To ekstraklasa wystaw jeżdżących po świecie, jedna z nielicznych sygnowanych znakiem towarowym Warner Bros. Została stworzona przez zespół wybitnych kuratorów, dla których ważne było, aby zebrać artefakty nie tylko z magazynów i archiwów Warner Bros, ale również od prywatnych kolekcjonerów. Mamy do czynienia z najwspanialszymi obiektami związanymi z dziedzictwem DC Comics i Warner Bros" - poinformował dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rafał Syska na konferencji prasowej we wtorek, 22 stycznia.

Przygotowana przez Art Ludique - paryskie muzeum zajmujące się współczesną sztuką powiązaną z przemysłem rozrywkowym - oraz DC Entertainment i Warner Bros. Consumer Products wystawa "Sztuka DC - Świt Superbohaterów" zostanie otwarta 27 września w łódzkim EC1 z okazji 30-lecia Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych.

Łódź będzie czwartym - po Paryżu, Londynie i Abu Dhabi - miastem, gdzie zaprezentowana zostanie ekspozycja, na którą składa się m.in. ponad 160 oryginalnych rysunków i 200 prac poświęconych słynnym herosom i złoczyńcom ze świata DC oraz oryginalne kostiumy i rekwizyty m.in. z produkcji o Batmanie, Supermanie czy Wonder Woman.

Jak zaznaczył Syska, wystawa w łódzkim EC1 będzie różnić się od poprzednich wersji. Obiekty będą bowiem prezentowane w Hali Maszyn EC1 w specjalnie stworzonej aranżacji. Zdaniem organizatorów, postindustrialny wystrój tej liczącej ok. 1 tys. m kw. sali już w tym momencie nawiązuje do wizerunku komiksowego Gotham City. Wypożyczenie, transport i ubezpieczenie wystawy ma kosztować 1,5 mln zł.

"Miałam przyjemność obejrzeć ekspozycję w Londynie, gdy rozpoczynaliśmy negocjacje co do jej zakupu i myślę, że dla fanów komiksów i wielbicieli amerykańskich filmów o Batmanie i Supermanie będzie to wspaniała okazja, by zobaczyć nie tylko oryginalne kostiumy i gadżety, ale też liczące sobie już ok. 70 lat rysunki z czasów, gdy powstawał świat superbohaterów" - zaznaczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Organizatorzy obiecują, że w Łodzi będzie można obejrzeć m.in. pelerynę Christophera Reeve’a czy strój Lyndy Carter z serialu Wonder Woman z lat 70. Nie zabraknie również kostiumów i rekwizytów z nowszych filmów Zacka Snydera, Tima Burtona, Joela Schumachera, Christophera Nolana czy prac z filmu Wonder Woman. Na wystawie znalazły się również eksponaty związane z nowszymi filmami, np. Justice League czy Aquaman.

Obok nich prezentowane będą oryginalne plansze z komiksów o znanych herosach i łotrach ze świata DC stworzone przez takich artystów jak Jim Lee, Bob Kane, Neal Adams, Frank Miller, Alex Ross. Wśród artefaktów znajdą się np. pierwsze plansze Batmana z magazynu Detective Comics.

"Komiksowo to bardzo ważna wystawa. DC Comics, które jeszcze przed II wojną światową nazywało się National Comics to wydawnictwo, które stworzyło modę na superbohaterów. Wszystkie inne uniwersa bohaterskie pojawiają się w historii dopiero po Supermanie i Batmanie i są wyraźnie inspirowane przez twórców takich jak m.in. Bob Kane. Dla naszego Festiwalu Komiksu, na jego 30-lecie, to niezwykły moment - na świecie nie ma innej wystawy prezentującej sztukę komiksową na taką skalę. Liczymy nie tylko na gości z całej Polski, ale też z zagranicy" - podkreślił szef Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Adam Radoń.

Wystawa zostanie uzupełniona o część autorską pokazującą związki Polski i Polaków ze światem DC Comics oraz Warner Bros. Zwiedzający poznają m.in. historię powstania wytwórni Warner Bros, której twórcy pochodzili z Polski oraz losy Kubertów - rodziny słynnych twórców historii obrazkowych z wydawnictwa DC Comics. Zaplanowano także warsztaty, podczas których będzie można spróbować sił w tworzeniu historii obrazkowych oraz poznać rządzące tą sztuką zasady.

Wystawa "Świt Superbohaterów" będzie dostępna w łódzkim EC1 od 27 września do 2 lutego 2020 roku.