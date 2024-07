Oscarowa aktorka, Jane Fonda zdradziła niedawno, jak wyglądało jej aresztowanie w 2019 roku, gdy protestowała w Waszyngtonie przeciwko zmianom klimatycznym. W podcaście "Where Everybody Knows Your Name" w rozmowie z Tedem Dansonem i Woodym Harrelsonem powiedziała, co najbardziej jej wtedy pomogło.

Jane Fonda o przywilejach

Aktorka w jasnych słowach powiedziała, co okazało się być najbardziej pomocne w tej niecodziennej sytuacji.



"Jesteśmy biali i jesteśmy sławni i nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, jak to jest być czarnym lub brązowym w tym kraju" - skomentowała pobyt w areszcie i więzieniu. Właśnie wtedy obchodziła swoje 82. urodziny.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tofifest 2024: "Dracula" i niepokorność w Toruniu. Relacja z festiwalu INTERIA.PL

"Mimo że kiedy już tam dotrzemy, jesteśmy traktowani OK, bo nie chcą narobić smrodu, bo jesteśmy biali i sławni" - wyjaśniła prowadzącym. Gdy została zapytana, na jakie sposoby odczuwała inne traktowanie, wspomniała, że pod drzwiami jej celi zawsze stała strażniczka.

Z nieco innym traktowanie spotkała się ze strony innych więźniarek, które nie wydawały się być pod wrażeniem obecności zdobywczyni Oscarów.

"Ich (nie mogło) mniej obchodzić, kim jestem. Mieli o wiele ważniejsze sprawy na głowie i żaden z nich nie widział żadnego z moich filmów" - opowiedziała.

Jane Fonda: Kilkukrotnie zatrzymana

Jak się okazuje, Jane Fona jest bardzo aktywną działaczką na rzecz klimatu i w 2019 roku była kilkukrotnie zatrzymywana. Uruchomiła wtedy inicjatywę "Fire Drill Fridays", w wyniku której w każdy piątek protestowano na ulicach Waszyngton. Jej działania poparła organizacja Greenpeace.

Jednak z jej dalszej wypowiedzi wynika, że nie zaprzestanie swoich działań.

"Mimo wszystko jest coś bardzo wyzwalającego w angażowaniu się w obywatelskie nieposłuszeństwo. To jak narażanie całego ciała na ryzyko, w którym wyznajesz najgłębsze wartości, a w życiu nie ma zbyt wielu szans, aby to zrobić" - powiedziała Fonda w dalszej części rozmowy.