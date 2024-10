Wyścig po Oscary rozpoczęty. Czy "Anora" nie będzie miała konkurencji?

Nagrody Gotham zostaną przyznane po raz 34. Nominowanych w dziewięciu kategoriach wskazał Gotham Film & Media Institute. Poza tym ogłoszono także cztery nagrody specjalne. Zwycięzców poznamy 2 grudnia 2024 roku.

Nagrody Gotham. "Anora" z czterema nominacjami

Cztery nominacje otrzymała "Anora" Seana Bakera. Zwycięzca Złotej Palmy w Cannes ma szansę na statuetki za najlepszy film, najlepszego reżysera, oraz najlepsze role pierwszoplanowe (Mickey Madison) i drugoplanowe (Yura Borisov).

Po trzy nominacje otrzymały "I Saw the TV Glow" (pominięte w najważniejszej kategorii) oraz "Nickel Boys". O tytuł najlepszego filmu walczą także "Babygirl" z nagrodzoną w Wenecji rolą Nicole Kidman, "Challengers" i "A Different Man".

Wśród aktorów w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa znaleźli się między innymi Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Adrien Brody ("The Brutalist"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Demi Moore ("Substancja") i Saoirse Ronan ("The Outrun"). Natomiast za drugi plan nominowano Kierana Culkina ("Prawdziwy ból"), Briana Tyree Henry'ego ("The Fire Inside"), Natashę Lyonne ("Jego trzy córki") i Guya Pearce'a ("The Brutalist").

Wśród nominowanych znalazł się także polski akcent. "Zielona granica" Agnieszki Holland ma szansę na nagrodę za najlepszy film międzynarodowy.

"Anora". O czym opowiada film

"Anora" opowiada historię młodej tancerki, która spontanicznie zgadza się na ślub z niezbyt lotnym synem rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodzieńca nie są zachwyceni jego decyzją i chcą jak najszybciej anulować małżeństwo. Na ich nieszczęście Ani (Mikey Madison) nie tylko potrafi odpyskować, ale zamierza też walczyć o swoje. Sprawi to wiele trudności rodzicom chłopaka oraz ich pomagierom.



Film wejdzie do polskich kin 22 listopada 2024 roku.

Wyścig po Oscary rozpoczęty

W listopadzie i grudniu swoje nagrody przyznają także koła krytyków poszczególnych stanów. Poznamy również nominacje do innych wyróżnień, między innymi Złotych Globów. Wskażą one faworytów w wyścigu po Oscary. O tym, kto będzie miał szanse na złote statuetki, dowiemy się 17 stycznia 2025 roku. Wcześniej, 17 grudnia 2024 roku, poznamy shortlisty w 10 kategoriach.

W styczniu poznamy także nominacje do nagród większości gildii, zrzeszających członków poszczególnych branż amerykańskiego przemysłu filmowego. Ich laureaci najczęściej kończą później ze statuetką Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

97. gala oscarowa odbędzie się 2 marca 2025 roku.