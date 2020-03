​Wyjątkowy wykład poświęcony tajnikom sztuki filmowej można oglądać za darmo

Mark Cousins, historyk filmu i filmoznawca, autor świetnego dokumentu "The Story of Film - Odyseja filmowa", opublikował w Internecie nagranie wyjątkowego wykładu, który pomoże zrozumieć film. "40 Days to Learn Film" to interesujący pomysł na ciekawe spędzenie czasu w trakcie izolacji spowodowanej koronawirusem.

"40 Days to Learn Film" Marka Cousinsa to interesujący pomysł na ciekawe spędzenie czasu w trakcie izolacji spowodowanej koronawirusem /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Internet pełen jest pomysłów na to, co robić podczas odosobnienia w domu, by nie zwariować. Jednym z bardziej oryginalnych z nich jest ten zaproponowany przez Marka Cousinsa. Filmoznawca, który w 15-godzinnym dokumencie "The Story od Film - Odyseja filmowa" w przystępny sposób opowiedział historię kina, tym razem na serwisie Vimeo opublikował dostępny za darmo film "40 Days to Learn Film". W swoim ponad dwugodzinnym wykładzie rozkłada film na czynniki pierwsze.



Spokojnemu głosowi Cousinsa towarzyszą w "40 Days to Learn Film" nieruchome obrazy adekwatne do omawianych tematów. Film podzielony został na osobne segmenty poświęcone najróżniejszej tematyce: roli koloru w filmie, napięciu, filmom weselnym, zakończeniom, unikaniu banałów itp. Ogromna wiedza filmowa autora pozwala mu improwizować na dowolnie wybrany temat. Autor zadbał o to, by w jego wykładzie pojawiły się odnośniki, które umożliwiają w ramach potrzeby szybkie przeskoczenie do innego tematu.

W tej wyjątkowej i oryginalnej internetowej szkole filmowej, jaką jest dokument Cousinsa, dobre rady znajdą ci, którzy chcieliby zająć się kręceniem filmów. Zdaniem autora "40 Days to Learn Film" najlepszą radą, jaką kiedykolwiek usłyszał w temacie robienia filmów, jest ta udzielona przez Roberta Bressona: "Spróbuj pokazać widzowi to, czego bez ciebie nigdy nie byłby w stanie zobaczyć".