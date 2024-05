Wydarzenia towarzyszące na 64. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Bogaty program!

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Wydarzenia towarzyszące

Program wydarzeń towarzyszących 64. Krakowskiemu Festiwalowi Filmowemu jest niezwykle bogaty i różnorodny. Oto wybrane propozycje!



26 maja, kino Kijów i 1 czerwca, kino Agrafka



Retro-Bajki. Familijny pokaz filmowy: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zaprasza na familijny pokaz filmowy Retro-Bajki. W programie 6 odcinków serialu animowanego "Zaczarowany ołówek" wyprodukowanego w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1964-77, zdigitalizowanych przez FINA. To kultowa polska animacja dla dzieci.

26 maja, kino Agrafka i 1 czerwca, kino ASP

75 lat Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi: 4500 filmów, ponad 1200 polskich i międzynarodowych nagród oraz poczesne miejsce w historii kinematografii. Trudno sobie wyobrazić polski film dokumentalny bez Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To tam tworzyli mistrzowie kina, tacy jak Wojciech Wiszniewski, Bogdan Dziworski, Piotr Szulkin, Jacek Bławut czy Grzegorz Królikiewicz.

27 maja, ASP Akademia Sztuk Pięknych

DOP Shoots. Wystawa fotografii autorów zdjęć filmowych: Wystawa fotografii autorów zdjęć filmowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC to podróż przez świat kina i sztuki fotografii. Polscy twórcy prezentują swoje indywidualne spojrzenie na rzeczywistość, na to co dostrzegają poza pracą na planie, choć często to się łączy.



29 maja, Alchemia

Noc na Kazimierzu z WFO. Koncert Witold Janiak Trio: Z okazji 75-lecia WFO wyjątkowy koncert muzyki Krzysztofa Komedy połączony z premierą płyty "Krzysztof Komeda. Kraksa" z filmów Edwarda Etlera zrealizowanych w WFO, wydanych wspólnie z Wytwórnią GAD Records. Trio Witolda Janiaka (Marek Kądziela, Kacper Kaźmierski) udowadnia, że nie wszystko o muzyce tego znakomitego jazzmana zostało powiedziane.



30 maja, Kijów Studio (streaming on YouTube, Facebook)

Masterclass Godfreya Reggio (online): Według Godfreya Reggio, sztuka to zdolność do prowokowania, zadawania pytań. Nadchodzi moment graniczny, szansa na znalezienie drogi wyjścia. Doznanie, emocja, percepcja - musimy odnaleźć się w gąszczu znaczeń i tropów poddawanych nam przez język, kulturę, cywilizację. Podczas spotkania będą zadawane pytania, rozmowy i odkrywanie, czym jest to, co już wiadome.



31 maja, Pałac Potockich

Masterclass Jacka Petryckiego: Podczas lekcji mistrzowskiej Jacka Petryckiego, znakomitego operatora i reżysera, będziemy zastanawiać się, w jaki sposób filmy dokumentalne wpływają na pejzaż kina. Laureat tegorocznego Smoka Smoków opowie o światowych reakcjach na niektóre z filmów, które współtworzył wizualnie, o roli archiwizowania materiałów, o fenomenie filmów found footage i o tym, jak techniki te przyczyniają się do kreowania autentycznych narracji w kinie dokumentalnym.

31 maja, Włoski Instytut Kultury

Pokaz filmu "Berchidda Live" w reżyserii Gianfranco Cabiddu, Michelle Mellara, Alessandro Rossi oraz spotkanie z twórcami i zaproszonymi gośćmi: Festiwal Time in Jazz jest organicznie związany z miejscem, w którym odbywa się od 1988 roku, czyli z miasteczkiem Berchidda na Sardynii. W pięknych okolicznościach przyrody można chłonąć rozmaite tradycje muzyczne, a film jest portretem tej klimatycznej imprezy oraz ludzi, którzy ją tworzą.

31 maja, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

Pokaz filmu "Mocny człowiek", reż. Henryk Szaro (Polska 1929, 88’) z muzyką na żywo Piotra Orzechowskiego i Kuby Więcka: Film Henryka Szaro to adaptacja powieści Stanisława Przybyszewskiego, formalnie nawiązująca do niemieckiego ekspresjonizmu. Ten psychologiczny dramat ukazujący kolejne etapy moralnego upadku artysty, przez niemal 70 lat uważany za zaginiony, to jeden z ostatnich polskich filmów epoki kina niemego. Na żywo do filmu zagrają Piotr Orzechowski i Kuba Więcek.



1 czerwca, Kino Kijów

FILM ZAMKNIĘCIA: Premiera filmu "All Inclusive" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta: Małgorzata Szumowska i Michał Englert po raz kolejny oferują nieoczywiste, autorskie kino. Charakterystyczne dokumentalne gadające głowy spotykają się tu z musicalowymi scenami i dramatem obyczajowo-egzystencjalnym, a naturszczycy z zawodowymi aktorami, takimi jak Andrzej Chyra czy Izabela Kuna. W pokazie udział wezmą twórcy filmu.

64. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 26 maja do 2 czerwca 2024 roku oraz online na KFF VOD od 31 maja do 16 czerwca 2024 roku.