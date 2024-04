"Trzej Muszkieterowie: Milady": Streaming zamiast kina

Wyczekiwana produkcja "Trzej Muszkieterowie: Milady", która jest kontynuacją filmu "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" , miała trafić na ekrany kin, ale nie trafi. To zła wiadomość dla fanów słynnej serii płaszcza i szpady. Dobra jest taka, że obraz jest dostępny w streamingu.

W nowej części D'Artagnan jest zmuszony połączyć siły z Milady, aby uratować Konstancję, która została porwana na jego oczach. "Gdy wojna zostaje wypowiedziana, a Atos, Portos i Aramis już dołączyli do frontu, tajemnica z przeszłości burzy stare sojusze" - brzmi krótki opis produkcji.

"Trzej Muszkieterowie: Milady" to film przygodowy z 2023 roku w reżyserii Martina Bourboulona. To druga część obrazu "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan".

W filmie występują: François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris i Eva Green.

Film miał światową premierę na Festiwalu Kina Francuskiego Varilux w Rio de Janeiro 18 listopada 2023 roku. Zebrał pozytywne recenzje krytyków. We Francji obejrzało go ponad 2 miliony widzów. Otrzymał sześć nominacji do Cezarów 2024, zdobywając jedną statuetkę za najlepszą scenografię.

"Trzej muszkieterowie: Milady": Gdzie oglądać?

Streamingowa premiera filmu "Trzej muszkieterowie: Milady" odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia. Produkcję będzie można obejrzeć w serwisach VOD: Polsat Box Go, Cineman i Player.