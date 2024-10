Wyczekiwane premiery w programie 15. Festiwalu Kamera Akcja

Miłość w technicolorze! "Beating Hearts" z polską premierą na 15. FKA

Międzygatunkowy blockbuster, kinofilska wariacja na temat kina starego Hollywoodu, teen drama, która przeradza się we współczesną epopeję o miłości z mnóstwem efektownych rozwiązań formalnych i elementami musicalu. Są takie produkcje, które łatwo zaszufladkować kilkoma określeniami, ale film Gilles’a Lellouche’a wymyka się prostym klasyfikacjom. "Beating Hearts" z hipnotyzującą rolą Adèle Exarchopoulos będzie miał swoją polską premierą podczas 15. edycji Festiwalu Kamera Akcja. "To produkcja, która udowadnia, że wysłużone schematy gatunkowe można ożywić, a nawet wzbogacić o nową jakość i wizualne uderzenie. Po pokazie w Cannes twórcy otrzymali długie i w pełni zasłużone owacje na stojąco" – podkreśla Przemek Glajzner, dyrektor Festiwalu Kamera Akcja.

Film opowiada historię Jackie i Clotaire, którzy dorastają na północy Francji. Mieszkają w tym samym miasteczku, chodzą do tej samej szkoły średniej, oddychają powietrzem lat 80. Ona się uczy, on potrafi przesypiać całe dnie. Ich ścieżki krzyżują się, ale czy szalona miłość wystarczy, aby przetrwać wszystkie próby? Film Gilles’a Lellouche’a ma w sobie vibe młodzieńczego uczucia. Zaskakujące zdjęcia Laurenta Tangy'ego odzwierciedlają sposób myślenia dwóch zauroczonych bohaterów, których rzeczywistość zapiera dech w piersiach niczym pierwsze filmy w technicolorze.

"'Beating Hearts' jest jak nieokiełznana miłość głównych bohaterów — dzika, szalona i rozpędzona. To kino ciekawie flirtujące ze stylem 'Romea i Julii', 'La La Land', 'Atheny' i… 'Mad Max: Fury Road'. Innymi słowy: mieszanka wybuchowa" – opowiada krytyk filmowy, Michał Kaczoń. Z pewnością "Beating Hearts" to tuż obok "Emilii Perez" Jacques’a Audiarda, jeden z najbardziej efektownych filmów canneńskiego konkursu głównego.

Perspektywa zmienia wszystko? Polska premiera The Strangers' Case na 15. FKA

"The Strangers' Case" z Omarem Sy w roli głównej to jeden z najbardziej przejmujących filmów tegorocznego Berlinale. Reżyser Brandt Andersen, który pracował m.in. w obozach dla uchodźców w Syrii, Jordanii i Turcji, stworzył dramatyczną historię z czterema różnymi perspektywami na wojnę i poszukiwanie schronienia. Film zdobył 31 nagród na całym świecie, w tym London Independent Film Awards za najlepszą reżyserię i dla najlepszego filmu zagranicznego oraz nagrodę specjalną podczas Berlinale.

"Debiut Andersena to ważny głos w dyskusji o kryzysie uchodźczym, w której istotna staje się perspektywa postrzegania problemu. Twórcy posługują się zainicjowaną przez 'Rashômona' narracją subiektywną i podobnie jak Akira Kurosawa w sposób analityczny konfrontują ze sobą wersje splatających się historii" – opowiada Malwina Czajka, dyrektora festiwalu.

Gdy tragedia dotyka syryjską rodzinę w Aleppo, rozpoczyna się reakcja łańcuchowa wydarzeń z udziałem pięciu rodzin w czterech krajach. Dzieło Brandta Andersena to z całą pewnością jeden z ważniejszych, obok "Zielonej granicy" Agnieszki Holland filmowych głosów w dyskusji o kryzysie migracyjnym. Opowiada o uchodźcach, żołnierzach, najemnikach, handlarzach ludźmi, będących trybikami w politycznej grze. Pokaz "The Strangers' Case" 27 października, w niedzielę, podczas 15. Festiwalu Kamera Akcja będzie polską premierą filmu.

Zdjęcie Kadr z filmu "BlackBerry" / materiały prasowe

Michał Oleszczyk i SpoilerMaster Live o filmie "BlackBerry" na 15. FKA!

Co się stanie jeśli skrzyżujemy ze sobą kultowy serial "The Office" z głośnym "The Social Network" Davida Finchera? Na to pytanie z pewnością znajdzie odpowiedź Michał Oleszczyk, który podczas 15. edycji Festiwalu Kamera Akcja po raz kolejny poprowadzi z widzami festiwalu dyskusję SpoilerMaster Live, tym razem po premierowej projekcji "BlackBerry" w sobotę, 26 października. Film Matta Johnsona to historia błyskawicznego powstania i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona.

Wypełniona doskonałymi dialogami i oryginalnym humorem historia start-upu, który zrewolucjonizował rynek telefonii komórkowej, to doskonały przykład kina niezależnego, który urzeka narracyjną lekkością, a jednocześnie jest nostalgiczną wyprawą do czasów, w których w biznesie wszystko było możliwe. "BlackBerry" miało swoją światową premierę podczas Berlinale w 2023 roku w ramach Konkursu Głównego. Od tego czasu film Matta Johnsona zdobył ponad 25 nagród na całym świecie, a w obecnym roku został nagrodzony statuetką VFCC Award dla najlepszego filmu kanadyjskiego.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziewczyna z igłą" / materiały prasowe

Laureaci Nagród w Gdyni na 15. Festiwalu Kamera Akcja

Jubileuszowa edycja Festiwalu Kamera Akcja to ponad 60 gości, w tym laureaci Oscara — sound designer Tarn Willers, twórcy docenieni w Cannes — reżyser Magnus von Horn, producent Mariusz Włodarski czy wschodzące gwiazdy kina — aktorka Nel Kaczmarek, nagrodzona w Gdyni. "Zależy nam na pokazywaniu kina, które prowokuje do poważnej dyskusji, nikogo nie pozostawia obojętnym" — tłumaczy Przemysław Glajzner, dyrektor Kamery Akcji.

Z Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Gdyni na Kamerę Akcję trafi "Lany poniedziałek" Justyny Mytnik. Film koprodukowany przez Miasto Łódź to poruszająca historia 15-letniej Klary i mocny głos w dyskusji na temat traumy. Po seansie publiczność będzie miała okazję spotkać się z ekipą filmu, m.in. z producentką Martą Gmosińską, autorem zdjęć Maciejem Twardowskim oraz montażystą Nikodemem Chabiorem oraz aktorkami Julią Polaczek i Nel Kaczmarek (27 października, g. 12:15).

Festiwal otworzy przedpremierowy pokaz "Dziewczyny z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna. Dziejąca się tuż po I wojnie światowej historia oparta jest o prawdziwe wydarzenia, które wstrząsnęły XX-wieczną Danią. Tytułowa dziewczyna z igłą, Karoline, zachodzi w ciążę, traci pracę w fabryce i zostaje pozostawiona sama sobie. Film jest duńskim kandydatem do Oscara, pokazywany był premierowo w Cannes, a podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zdobył 11 nagród. Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem oraz producentem Mariuszem Włodarskim (24 października, g. 18:00).

Zdjęcie Kadr z filmu "Lany poniedziałek" / materiały prasowe

Najważniejsze case study filmowego świata

Na Festiwalu Kamera Akcja na równi z seansami ważne są rozmowy o sztuce audiowizualnej. Trzy dyskusje, będące punktami kulminacyjnymi dni festiwalowych, poprowadzi Michał Pabiś-Orzeszyna z Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas piątkowego (25 października, g. 15:00) panelu "PRIME TIME" o polskim rynku seriali porozmawiają producenci i scenarzyści popularnych polskich produkcji. W niedzielę (27 października, g. 15:00) podejmiemy temat kontrowersyjny, ale też niezwykle ważny - "WRAŻLIWOŚĆ". Będzie to rozmowa o cenzurze, cancel culture i nostalgii, w której wezmą udział między innymi Mateusz Witkowski z Podcastexu i dziennikarka Maja Głogowska.

W sobotę (26 października, g. 15:00) najbardziej branżowy temat tj. "SIEĆ", w którym rozmówcy zdradzą kulisy zależności między festiwalami, producentami, dystrybutorami, twórcami i krytykami filmowymi. Rozmowa o naczyniach połączonych w środowisku filmowym odbędzie się z udziałem dyrektorki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Joanny Łapińskiej, producentki Joanny Szymańskiej i krytyka filmowego Miłosza Stelmacha. Ponadto na uczestników czekają spotkania z twórcami pracującymi na zagranicznych rynkach oraz warsztaty dziennikarskie prowadzone przez doświadczonych krytyków filmowych, takich jak Łukasz Maciejewski (25 października, piątek, g. 10:00).

W piątek, 25 października o godz. 18:45 odbędzie się pokaz specjalny "Strefy interesów" oraz aktorski masterclass, w trakcie którego Christian Friedel, gwiazdor produkcji, opowie o kulisach pracy z Jonathanem Glazerem oraz Michaelem Haneke. W sobotę, 26 października organizatorzy zapraszają na dźwiękowe case study (godz. 12:15, Kino Szkoły Filmowej w Łodzi) z udziałem Tarna Willersa, jednego z najbardziej uznanych specjalistów w branży, nagrodzonego m.in. Oscarem i BAFTĄ za dźwięk do tego filmu. Premierę podczas Kamery Akcji będzie miał także "RED PATH" Lotfi Achour ze zdjęciami Wojciecha Staronia, który zachwycił widzów podczas tegorocznego festiwalu w Locarno. Twórcy, a wśród nich producentki Joanna Szymańska i Krystyna Kantor, spotkają się z widzami po seansie (26 października).

Zdjęcie Plakat 15. edycji Festiwalu Kamera Akcja / materiały prasowe

Zaplanuj swój festiwal

W tym roku do Łodzi powróci także kolektyw VHS Hell, na którego pokazach z lektorem na żywo można zobaczyć absurdalne i fascynujące zarazem filmy klasy B. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć "Demonoid: Messenger of Death" Alfredo Zacaríasa (26 października, g. 22:30).

W ramach festiwalu odbędzie się także Międzynarodowy Konkurs Authors Spotlight, podczas którego będzie można zobaczyć najciekawsze krótkie metraże młodych twórców z całego świata – od etiud fabularnych, przez dokumenty, aż po animacje.

W tym roku festiwal odbywa się w aż trzech lokalizacjach. Już 21 października od 12:00 rozpocznie się rezerwacja internetowa miejsc dla karnetowiczów. Warto już wtedy wiedzieć, na jakie seanse planuje się wybrać. Zanim to jednak nastąpi, trzeba pamiętać, że karnety w tym roku w sprzedaży jedynie do 10 października, bo już 4 dni później (14 października) rusza edycja online, w której w tym roku rekordowa liczba seansów, w tym 16 pełnometrażowych tytułów oraz krótkie metraże Justyny Mytnik i Magnusa von Horna.

15. Festiwal Kamera Akcja. Kiedy i gdzie?

15. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 24 do 27.10.2024 w Łodzi oraz od 14 do 23.10.2024 online na platformie Think Film.